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تحت عنوان «لمسة وفاء» اقامت فرقة المسرح العربي امسية للفنانين الراحلين عبدالمجيد قاسم والفنان حمد ناصر وقد شارك فيها العديد من الفنانين الذين زاملو الراحلين خلال وجودهما في المجال الفني المسرحي وابرزهم كلا من الفنان محمد جابر والفنان محمد المنيع والفنان سليمان الياسين واخرين وأدارها المحامي حسن المتروك.

وتخلل تلك الامسية مشاركة الحضور في استذكار الراحلين وما قدماه من اعمال متنوعة في الفن حيث تطرق رئيس فرقة المسرح العربي المخرج أحمد الشطي الى انه جاري اعداد كتابين عن الراحلين الفنان عبدالمجيد قاسم وهو من إعداد د. نادية القناعي وايضا الفنان حمد ناصر من إعداد عماد جمعة وقد شكر الحضور على مشاركتهم الفعالة في تلك الامسية وايضا الامسيات التي تم اقامتها مسبقا كما تمنى ان يكون هذا الاقبال موجودا خلال الفعاليات التي تقيمها فرقة المسرح العربي خلال الفترة القادمة.

كما تطرق الشطي الى دور الراحلين وما قدما من عطاء عبر الاعمال العديدة التي شاركا بها وان تلك الامسية لن توفيهما حقهما واعتبرهما من فرسان المسرح.

كما شارك رئيس فرقة المسرح الشعبي د. نبيل الفيلكاوي الذي قال: لقد تعاملت مع المسرح العربي في بداية مشواري، وقد لمست في أعضائه روح الفريق الواحد، والتكاتف، والألفة.

كما طالب أمين سر فرقة مسرح الخليج العربي عبدالله العتيبي وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بإقامة معرض فني صور للفنانين الذين أثروا الساحة الفنية ورفعوا اسم الكويت خليجياً وعربياً

وشارك ايضا الفنان القدير سليمان الياسين الذي قال: منذ ايام الشباب احتككت مع الراحلين واستمرت تلك العلاقة معهما حتى وفاتهما ولا انسى في هذا الموقف الراحل المخرج فؤاد الشطي ومعرفتي مع الفنان حمد ناصر كانت منذ عمله في التلفزيون وبعدها جمعتنا الاعمال التلفزيونية وكان الراحلان مثالاً للالتزام والمصداقية والتعامل مع كل شخص في المجال وهما نموذج للعطاء والالتزام.

وهناك مشاركة لأمين سر جمعية الفنانين الكويتيين عبدالله عبدالرسول الذي قال: في ذلك الموقف نستذكر عطاء وانجازات الراحلين اللذين كانا محبين للمسرح وكان لهما اثر معنوي وكان همهما المسرح وقضايامم المهمة. وقبل الختام شارك في الامسية كل من اسرتي الراحلين الذين شكروا فرقة المسرح العربي على تلك البادرة التي تعتبر تقديراً منهم تجاه ماقدماه من مشاركات عديدة في الفرقة حيث تحدث في البداية محمد البلوشي ابن اخ الراحل عبدالمجيد قاسم الذي تطرق الى دور الراحل في الاسرة وفي المجال المسرحي والى لمسة الوفاء من الفرقة.

اما اسامة نجل الراحل حمد ناصر فقد اكد خلال كلمته انه مازال يستذكر وصية والده على المسرح وفرقة المسرح العربي خاصة انه كان من الاعضاء المؤسسين مع الراحل فؤاد الشطي وعلى الرغم من العارض الصحي إلا انه يصر على المشاركة سواء في الاذاعة او التلفزيون

