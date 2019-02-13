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أعلنت لجنة الفعاليات بالمكتب الهندسي الخاص عن تفاصيل الفعالية الفنية «شعب واحد» تزامنا مع احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني وذلك في مؤتمر صحافي حضره كل من الموسيقار مطر علي الكواري رئيس الفعالية، وصباح ربيعة الكواري مدير عام قناة الريان الفضائية، والمخرج ا ناصر عبدالرضا، وعيسى الكعبي مشرف الفعاليات المصاحبة لفعالية «شعب واحد».

وخلال كلمته بالمؤتمر قال الموسيقار مطر علي الكواري: تستمر الفعالية أسبوعا كاملا من 21 الى 26 فبراير الحالي، تتخلله أربع أنشطة هي: الفنون الشعبية المشتركة بين البلدين، ومباراة في كرة القدم بين نجوم قطر والكويت القدامى. وأوبريت «وطن واحد» الذي يجري الاستعداد له وسيقام مساء يوم 24 فبراير بمسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف، و6 حفلات يحييها ثلاثة فنانين من قطر وثلاثة فنانين من الكويت.

وأشار مطر علي الى أن الأوبريت من ألحانه و كلمات تيسير عبدالله، وعبدالرحيم الصديقي، ومشاركة لقصيدة الشاعر علي بن محمد الكواري، وإخراج ناصر عبدالرضا، وغناء فهد الكبيسي، وعيسى الكبيسي، وأصيل هميم.

مضيفا: يتكون الأوبريت من ست لوحات هي: لوحة البحر، تنقلنا فيها بين إيقاعات مختلفة هي: إيقاع شابوري الكويتي المعروف، والنهمة المطورة، يؤديها فهد الكبيسي، ثم إيقاع لفجري وهو فن مشترك بين قطر والكويت ومن الإيقاعات التي يصعب الغناء عليها، ويؤديها عيسى الكبيسي، ثم إيقاع الصوت ويشارك فيه فهد الكبيسي وعيسى الكبيسي.

أما اللوحة التي تليها فهي اللوحة النسائية، وستؤديها الفنانة المعروفة أصيل هميم. تشتمل اللوحة على جزء من أغنية «يا جارتي» وهي من الأغاني الشعبية الكويتية القديمة بالإضافة الى فن الدزة والسامري والتي ستقدم في شكل لوحات.

أما اللوحة التي تليها من الأوبريت يقدمها الفنان عيسى الكبيسي وهي لوحة ( القروي ) بكلمات ولحن قطري. واللوحة الرابعة خاصة بالأطفال وقد اختار الشعراء جملة كويتية قديمة «مبارك عليك»، واللوحة الخامسة هي لوحة العرضة. واخترنا أشهر جملة عرضة في الكويت كأساس ثم طعمناها بكلام قطري وأضفنا العرضة القطرية في وسط اللوحة. أما اللوحة السادسة فهي لوحة الرمز وأقصد بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رمز دولة قطر، وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رمز دولة الكويت، وتتكلم اللوحة عن الولاء والعرفان.

وأعرب الموسيقار مطر علي الكواري عن شكره لموزع الأوبريت الموسيقي محمد المري، وهو معروف على مستوى الوطن العربي، ووزع لمطربين كبار، كما توجه بالشكر لعازف الإيقاع إبراهيم حسن. وللشعراء الذين شاركوا في كتابة كلمات الأوبريت. مضيفا: العمل قطري مائة في المائة سواء من حيث التلحين أو الكلمات أو الغناء أو الرقصات، وهو هدية من قطر لدولة الكويت الشقيقة في يومها الوطني.

من جانبه استعرض عيسى الكعبي جدول الفعاليات حيث قال: تنطلق الفعالية بثلاثة فنانين من دولة الكويت الشقيقة وهم طارق سليمان، وسلمان العماري، وإبراهيم الدشتي أما الفنانين القطريين فهم: عايل، وسعود جاسم، وخالد دلوان. مضيفا: تنطلق الحفلات الغنائية من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا. أما الفرق الشعبية فستكون فرقتين من قطر وفرقة من الكويت، الفرقة القطرية هي فرقة منصور بوصبار الشعبية وفرقة فاطمة شداد والفرقة التي ستشارك من الكويت هي فرقة معيوف مجلي الشعبية. وستكون الاحتفالية يوميا من الساعة الرابعة عصرا الى السابعة مساء. ومن جهته قال صباح الكواري: قناة الريان لها تواجد كبير في تغطية احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة. بدأناها بتغطية احتفالات اليوم الوطني الكويتي في العام الماضي، وهذه السنة ارتأينا أن نسلط الضوء بشكل أكبر على الفعاليات، وسيكون للتغطية شقان، تبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصرا الى الثامنة مساء، وستكون مباشرة من استوديهين رئيسيين ، استوديو في سوق واقف ويسلط الضوء على الفعاليات المقامة في السوق، والحفلات الغنائية ومباراة كرة القدم، وأيضا تغطية الأوبريت الغنائي بإشراف الملحن والموسيقار مطر علي الكواري، والاستوديو الآخر سيكون في الوقت نفسه في دولة الكويت الشقيقة من 21 الى 26 فبراير، ارتاينا أن نكون متواجدين مع اشقائنا في الكويت، وسيشارك الاستوديو في تغطية الفعاليات القطرية التي ستقام في الكويت منها مشاركة وزارة الثقافة والرياضة، وغيرها من الجهات، وسنحرص كقناة الريان الفضائية أن نغطي كل المشاركات القطرية في احتفالات الاشقاء الكويتيين بيومهم الوطني.

ولفت صباح الكواري الى أنه تمت دعوة أحد المذيعين الكويتيين لإشراكه في تغطية الاحتفالات باليوم الوطني الكويتي وسيكون الى جانب المذيع القطري في استوديو سوق واقف، وسيتم نقل الفرحة من قطر الى الكويت.

وأما مخرج الأوبريت الفنان ناصر عبدالرضا فقال : أفتخر ان أكون ضمن فريق العمل، وهو عبارة عن رسائل حب موجهة من الشعب القطري للشعب الكويتي الشقيق. مضيفا: جمعتني بالفنانين المشاركين أعمال كثيرة، وأعتبر الأوبريت الأخير مختلفا كليا عن الأوبريتات السابقة التي قدمناها. سنحاول من خلال اللوحات الست أن نقدم فرجة بصرية من حيث الإضاءة والصوت بمشاركة مصمم الاستعراضات الفنان محمد الصايغ في ثاني عمل يجمعني معه، وهو فنان مميز يحرص على تقديم الجديد في الفن الاستعراضي الخليجي، وكذلك مهندس الديكور محمد علي . بالإضافة الى 120 مشاركا سيكونون معنا على خشبة المسرح، في أول مشاركة معي. وأعرب عبدالرضا عن أمله في أن ينال الأوبريت إعجاب الجمهور.

