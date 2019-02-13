عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف من أن وضع التسوية الفلسطينية الاسرائيلية مقلق والخطر يكمن في موقف الولايات المتحدة الأميركية وتعزيز نهج الأحادية. وذكر الوزير الروسي أن «صفقة القرن» ستدمر كل شيء تم القيام به حتى الآن فيما يخص التسوية الفلسطينية الاسرائيلية.

وتابع «الحديث في صفقة القرن الأميركية سيدور حول نهج مختلف لا يشمل اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». وقال لافروف لممثلي الفصائل الفلسطينية الذين اجتمعوا في العاصمة الروسية ان «اعلان موسكو« سيكون خطوة لتعزيز الطريق نحو انهاء الانقسام

واضاف «بعض الأطراف في المجتمع الدولي ترى أنه لا توجد امكانية للتغلب على الانقسام الفلسطيني ولذلك فهم يرون أن حل الدولتين أيضا بات مستحيلا» مشيرا الى ان «انهاء الانقسام الفلسطيني قرار يتعلق فقط بالفصائل الفلسطينية ولا يتعلق بالأطراف الخارجية، ولكن من دون توحيد الصفوف فان الأطراف الخارجية ستحاول تعميق الانقسام وافشال المحاولات».

وقال لافروف ان «اتفاق القاهرة يمكن من خلاله التوصل الى حلول وسط وتفاهمات، وبرأينا فان هذا الاتفاق هو فرصة فعلية للتوصل الى الوفاق الوطني أخذين بعين الاعتبار أن لكل طرف منكم الحق بالمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية». واضاف «يجب ازالة المصالح الفصائلية الضيقة والأولية كما نراها نحن هي ضرورة توحيد صفوفكم لكي تكونوا جبهة واحدة في المفاوضات مع الاسرائيليين». واكد ان «التوافق حول البيان الذي اقترحنا أن يسمى باعلان موسكو سيكون خطوة لتعزيز الطريق نحو انهاء الانقسام».

على صعيد متصل أفتى الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الاسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى، بمدينة القدس، امس بأن حائط البراق الذي يشكل جزءا من السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية هو «وقف اسلامي».وقال الشيخ صبري في نص الفتوى ان «هذا الحائط هو جزء من السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى المبارك وان أسوار المسجد جميعها وقف اسلامي، لأن السور تبع للمسجد الأقصى بداهة كما أن سور أي بيت هو تبع للبيت».

وتُطلق اسرائيل على الحائط اسم «حائط المبكى» أو «الحائط الغربي» وهي التسمية التي يرفضها الفلسطينيون. ويؤدي اليهود الصلاة في المكان، الواقع تحت السيطرة الاسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس قد أدانت قيام السلطات الاسرائيلية منتصف الشهر الماضي بوضع «سقالات» حديدية في جزء من الجدار الغربي بداعي تنفيذ عمليات ترميم بعد سقوط حجر كبير من الحائط العام الماضي.

