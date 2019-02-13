عربيات ودوليات

رام الله - غزة - الوكالات: أعلنت السلطة الفلسطينية امس التوصل الى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة لأول مرة منذ أربعة أعوام وصرح وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس في بيان بأن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

وأوضح ادعيس أنه تم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من الشهر المقبل من مطار القاهرة الدولي الى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على أن يغادر المعتمرون عبر معبر رفح قبل ذلك بيوم. وأشار الى أنه تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بمواعيد السفر ما بين الخطوط الجوية المصرية الناقل الحصري لحجاج ومعتمري فلسطين وجمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة. وبحسب البيان فانه من المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرا من سكان قطاع غزة. وكان تم منع سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة من أداء مناسك العمرة منذ أربعة أعوام بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء واغلاق معبر رفح المتكرر. وتكبدت شركات الحج والعمرة البالغ عددها 77 شركة في قطاع غزة خسائر تتجاوز مليون دولار أميركي سنويا بسبب عدم تمكين المعتمرين من السفر بحسب مسؤولين محليين.

