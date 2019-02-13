عربيات ودوليات

بغداد - أ.ف.ب: سعى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان امس الى طمأنة المسؤولين في بغداد حيال مستقبل القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب من سورية واعلان دونالد ترامب رغبته بـ«مراقبة ايران» من العراق.

وبعد أكثر من عام على اعلان بغداد «الانتصار» على تنظيم «داعش» وعلى أعتاب انتهاء الهجوم «الأخير» في سورية علت أصوات كثيرة من المعسكر المقرب من ايران تدعو الى انسحاب تام ونهائي للقوات الأميركية. وأثار اعلان الرئيس الأميركي ترامب نيته البقاء في العراق بهدف «مراقبة ايران» استياء بغداد.

ومنذ اجتياح القوات الأميركية للعراق في العام 2003 لاسقاط نظام صدام حسين، يثير هذا الوجود جدلا ووصل عدد الجنود الاميركيين المنتشرين على الاراضي العراقية الى 170 ألفا قبل أن ينسحبوا نهاية 2011. لكن واشنطن أرسلت قوات بعد ذلك في اطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم «داعش» الذي تشكل في 2014.

ويسعى شاناهان الآتي من أفغانستان في اطار أول رحلة خارجية له الى طمأنة الحكومة العراقية حيال نيات «البنتاغون». ويشمل جدول اجتماعاته رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وضباطا عراقيين كبار. وقال شاناهان للصحافيين الذين يرافقونه في جولته ان «المحادثات التي أتمنى التطرق اليها هي مسألة تواجدنا، والمهم هو تذكير الجميع أننا في العراق بطلب من الحكومة». وأضاف «أريد أن أسمع مباشرة على لسانهم ما الذي يقلقهم والوضع السياسي الذي يواجهونه وعلى هذا الأساس سنأخذ كل ذلك في الحسبان ضمن خططنا» لافتا الى أن من مصلحة واشنطن أن «تبني قدرة أمنية عراقية».

واعادت تصريحات ترامب بث الروح في حملة الداعين الى رحيل الجنود الأميركيين عن البلاد. وبالفعل فقد تم تقديم مشروع قانون في البرلمان. وفي صورة نادرة قد يكون هناك اجماع عليه من جانب أكبر كتلتين في المجلس الأولى بقيادة مقتدى الصدر والثانية «الفتح» المقربة من ايران والتي تضم قدامي مقاتلي الفصائل التي أسهمت بدحر تنظيم «داعش» والاثنين أعلنت هاتان الكتلتان في مؤتمر صحافي مشترك عن السعي الى «اتفاقية جديدة» لتأطير تواجد القوات الأجنبية في العراق وخصوصا الأميركية.

ويلتقي شاناهان في بغداد أيضا مسؤولين عسكريين أميركيين في المنطقة، خصوصا الجنرال بول لاكاميرا قائد قوات التحالف لمناقشة ترتيبات الانسحاب الأميركي من سورية. ورفض الوزير الأميركي الاشارة الى أي جدول زمني، لكنه شدد أنه «في كل مرة تكون هناك عمليات عسكرية مهمة وننسحب منها يجب أن تكون مدعومة بعمليات أمنية». وردا على سؤال حول مصير الأكراد في سورية الذين يشنون حاليا الهجوم الأخير ضد تنظيم «داعش» بدعم من الولايات المتحدة، ناشد شاناهان الدول الحليفة أن تلعب دورا أكبر، خصوصا في ما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية. وقال ان «المناقشات على المستوى العسكري تسير بشكل جيد جدا، وهناك الكثير من التنسيق على المستوى السياسي». ويفترض أن يجتمع وزراء دفاع دول التحالف في 15 فبراير الحالي في ميونيخ بألمانيا لتحديد مستقبل هذا التحالف. وفي الوقت نفسه تفاوض الولايات المتحدة حلفاءها لاعادة مواطنيهم الذين سافروا الى أراض يسيطر عليها تنظيم «داعش» وقد تساهم في نقل بعض هؤلاء من سجون الأكراد في سورية عبر العراق، تجنبا لهروبهم بعد انسحاب واشنطن.

