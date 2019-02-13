عربيات ودوليات

الموصل - د.ب.أ: أعلن مصدر عسكري عراقي امس مقتل ثلاثة جنود عراقيين وثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» في حادثين منفصلين بالموصل.وقال النقيب حسين علي ان» عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش للجيش العراقي داخل قضاء مخمور(90 كيلومترا شمال شرق الموصل) ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش وجندي عراقي».

وأضاف أن» جنديين عراقيين قتلا في ناحية المحلبية (110 كيلومترات غرب الموصل) عندما أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة النار عليهما ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة». وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا لعناصر «داعش» الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من اعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم «داعش» عسكريا.

