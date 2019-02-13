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دمشق - أ.ف.ب: استهدفت اسرائيل ليل الاثنين الثلاثاء بقذائف عدة محافظة القنيطرة في جنوب سورية من دون أن يسفر القصف عن أي اصابات وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» مشيرة الى أن «العدوان الاسرائيلي استهدف مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب» ومنطقة تل الدرعية.

ثم نقلت الوكالة السورية في وقت لاحق تفاصيل اضافية عن القصف نقلا عن مصدر عسكري جاء فيها أن «العدو الاسرائيلي قام باستهداف تل الضهور في جباتا الخشب، وتل الدرعيا وتلة خالد بعدة قذائف، كما قامت طائرة مسيرة اسرائيلية باطلاق أربعة صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة واحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام واقتصرت الأضرار على الماديات».