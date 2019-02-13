عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان امام لبنان فرصة لن تتكر للانقاذ والاصلاح، معتبرا ان مسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على الشركاء في السلطة وعلى التكامل الايجابي مع دور المعارضة.

واكد الحريري في كلمة امام مجلس النواب طالبًا الثقة «أن الحكومة تؤكد ان اتفاق الطائف والوثيقة المنبثقة عنها هما الأساس للسلم الاهلي، وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته».

ولفت الحريري الذي تلا البيان الوزاري الى ان الحكومة «تلتزم بكل ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية بشأن التمسك بالسلم الاهلي وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي للحفاظ على الوطن». وأعلن «اننا نلتزم بالقرار 1701 وسنستمر بدعم القوات الدولية العاملة على اراضينا وحماية الوطن من عدو لا يزال يطمع بأرضنا، ونؤكد التزامنا بتحرير جميع اراضينا المحتلة بجميع الوسائل مع حق اللبنانيين مقاومة اي عدوان اسرائيلي».

وأوضح ان الحكومة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي اعلن عنها لمواجهة اعباء النزوح السوري، وانها تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، مشددا على رفض مبدأ التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين.

وأكد الحريري كذلك التزام الحكومة مضمون بيان الحكومة السابقة حول النأي بالنفس كما انها ستعمل على اقرار مشروع قانون العفو العام.

