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طهران- واشنطن - الوكالات: اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان العقود الأربعة من حكم الجمهورية الاسلامية في ايران كانت «أربعين عاما من الفشل والفساد والقمع والارهاب». وحسب التقويم الفارسي احتفلت ايران الاثنين بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية بعد عشرة ايام على عودة الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية من المنفى الى طهران. وكتب ترامب في تغريدة «40 عاما من الفساد 40 عاما من القمع 40 عاما من الارهاب». واضاف ان «النظام الايراني لديه 40 عاما فقط من الفشل الايرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلا اكثر اشراقا». وكتب ترامب التغريدات ذاتها باللغة الفارسية.

وكان مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون كتب في وقت سابق في تغريدة تعليقا على احتفال ايران بذكرى قيام الجمهورية الاسلامية «لقد مر 40 عاماً من الفشل». واضاف «يعود الى النظام الايراني تغيير سلوكه وفي النهاية الى الشعب الايراني تحديد المسار الذي يجب ان تسير عليه بلاده». وتابع «ان الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الايراني وستكون وراءه لضمان اسماع صوته».

الى ذلك هدد قائد بالحرس الثوري الايراني بتدمير مدينتي تل ابيب وحيفا اذا ماهاجمت الولايات المتحدة ايران وفقا لما ذكرته وكالة انباء الجمهورية الاسلامية «ارنا»، وهو ما تسبب في رد شديد اللهجة من اسرائيل.

وقال الجنرال يدالله جواني، رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري «يجب على الولايات المتحدة ان تعرف اننا سوف نمحو تل ابيب وحيفا من على الأرض في حال ما اذا شنت هجوما عسكريا علينا». وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق

نووي دولي يهدف الى الحد من طموحات ايران النووية، واعادة فرض العقوبات التي اضرت بالاقتصاد الايراني.

ونقل التقرير عن جواني قوله ان ايران لاتخشى الولايات المتحدة وقادرة على الدفاع عن نفسها. واحتفلت ايران الاثنين بالذكرى الأربعين للثورة الايرانية، حيث نظمت الاحتفالات في جميع انحاء البلاد احياء لذكرى سقوط الشاه في 11 فبراير 1979 واعلان الجمهورية الاسلامية.

في المقابل حذر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ايران من مغبة القيام بأي محاولة لشن هجوم يستهدف «تدمير تل ابيب او حيفا». وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه وفي شريط فيديو «أنا لا اتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الايراني، لكنها لاترهبني. في حال ارتكب هذا النظام خطأ رهيبا بمحاولة تدمير تل ابيب او حيفا فستكون هذه الذكرى الاخيرة للثورة. عليهم ان يأخذوا هذا الامر بعين الاعتبار».

