عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: قدمت النائبة المسلمة في الكونغرس الأميركي الهان عمر اعتذارا «صريحا» بعد قولها إن الدعم الأميركي لإسرائيل وراءه أموال لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك». وتتعرّض الهان، النائبة عن مينيسوتا لانتقادات منذ أسابيع بسبب مواقفها ازاء إسرائيل، إلا أن تلك الانتقادات بلغت الذروة بعد أن ردت على جمهوري انتقدها على تويتر.

وكتبت في ردها «الأمر كله يتعلق ببنجامين ياعزيزي» في إشارة الى ورقة المئة دولار التي تحمل رسم الرئيس الأميركي بنجامين فرانكلين الذي يعد من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. وعندما سألها أحد مستخدمي تويتر من تعتقد أنه يدفع الأموال للسياسيين الأميركيين ليؤيدوا إسرائيل ردت اللاجئة الصومالية السابقة بكلمة واحدة على تويتر «ايباك».

وأثار هذا التراشق الكلامي موجة من الغضب ما دفع برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى توبيخ عمر ومطالبتها بالاعتذار على استخدامها «مصطلحات معادية للسامية» في تغريدتها، كما انتقد عمر مجموعة من النواب الديموقراطيين والجمهوريين.

وكتبت بيلوسي على «تويتر» أنها تحدثت مع عمر وأنهما «اتفقتا على أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه اللحظة للتقدم الى الأمام في رفضنا معاداة السامية بجميع أشكالها» واضطرت عمر الى اصدار بيان تعترف فيه بأن معاداة السامية «أمر حقيقي» وتعرب عن امتنانها لزملائها «الذين يثقفونني حول التاريخ المؤلم للاستعارات اللغوية المتعلقة بمعاداة السامية».

وأضافت «علينا أن نكون دائما مستعدين للتراجع والتفكير من خلال النقد تماما كما أتوقع من الناس أن يسمعوني حين يهاجمني الآخرون حول هويتي».وتابعت «لهذا أنا أعتذر بشكل صريح» وقال الديموقراطي اليوت انغل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التي تشمل الهان في عضويتها إن «معاداة السامية بأي شكل من الأشكال أمر غير مقبول، ومن الصادم سماع عضو في الكونغرس تعيد احياء المصطلح المعادي للسامية.. أموال يهودية».

ودعت ليز تشيني الزعيمة الجمهورية البارزة في مجلس النواب، القادة الديموقراطيين إلى «إدانة معاداة السامية» وإخراج عمر من اللجنة.

وقال عدة نواب أن عمر مخطئة حول السبب الذي يدفع بالنواب الى دعم اسرائيل وأوضحوا أن الدعم يستند الى القيم المشتركة والمصالح الاستراتيجية لكن العديد منهم أشاد اعتذارها. وكتب النائب جوش غوتهايمر على تويتر «شكرا لاعتذارك ولسماعك صوت اليهود الأميركيين». وانضم غوتهايمر الى الديموقراطية ايلاين لوريا في توزيع رسالة موجهة الى بيلوسي ومسؤولين آخرين يدعوان فيها إلى القيام بـ«تحرك سريع» ضد اللغة المعادية للسامية التي يتحدث بها بعض أعضاء البرلمان ولم يذكر النائبان وهما يهوديان عمر بالاسم لكن مقصدهما كان واضحا. وقالا في الرسالة «علينا أن نرفع الصوت عندما يستخدم أي نائب سواء كان ديموقراطيا أم جمهوريا استعارات مسيئة ونمطية ويوجه اتهامات بتعدد الولاءات أو يدلي بتصريحات متهورة كما حدث البارحة» وتنتقد الهان عمر الحكومة الإسرائيلية بسبب معاملتها للفلسطينيين. وقدمت عمر والنائبة الديموقراطية المسلمة الثانية في مجلس النواب رشيدة طليب المنتميتان الى الجناح اليساري للحزب دعمهما العلني لحركة «بي دي اس» (مقاطعة، سحب الاستثمارات، وعقوبات) التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لاسرائيل تعبيرا عن احتجاجهما لاحتلالها للأراضي الفلسطينية.

