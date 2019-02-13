عربيات ودوليات

إسطنبول- الوكالات: أصدر الادعاء في تركيا امس مذكرات لتوقيف 1112 شخصا يشتبه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016 ويجري تعقب المشتبه بهم في أنقرة و75 ولاية أخرى ووفقا لوكالة «الأناضول» فإن المداهمات تأتي في إطار تحقيق في اتهامات بالتلاعب في اختبارات جرت عام 2010 لترقية ضباط. وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه بهم تلقوا الأسئلة قبل الاختبار وتتهم الحكومة أنصار غولن بشن حملة استمرت لعقود للتغلغل في أبرز مؤسسات الدولة من خلال الغش في الامتحانات وغيرها من الأساليب. ورغم مرور أكثر من 30 شهرا على المحاولة الانقلابية، التي قام بها فصيل من الجيش لا تزال السلطات التركية تواصل استهداف الأشخاص الذين تشتبه في أنهم من أنصار غولن، وذلك بصورة يومية. ووفقا لـ»الأناضول» فقد جرى إلقاء القبض على أكثر من 370 منهم الأسبوع الماضي وحده. وتعد مداهمات امس واحدة من أكبر العمليات التي يتم تنفيذها في يوم واحد ضد شبكة غولن. وذكرت محطة «سي. إن. إن تورك» أنه جرى بالفعل إلقاء القبض على 519 من المشتبه بهم.

وينفي غولن أن يكون له أي دور في الانقلاب الفاشل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من ألفين آخرين. ووفقا لمنظمات حقوقية دولية تم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم في حين جرت إقالة أو إيقاف 150 ألفا من الموظفين والعسكريين وغيرهم عن العمل في إطار أعمال التطهير بعد محاولة الانقلاب. على صعيد اخر اعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو امس ضبط طنين من الماريغوانا المخدرة خلال عملية لمكافحة المخدرات.

