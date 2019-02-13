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يطمح ريال مدريد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة عندما يحل ضيفاً على أياكس الهولندي اليوم

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يشهد مواجهة منتظرة أخرى تجمع توتنهام الإنكليزي ببوروسيا دوتموند الألماني. في اللقاء الأول، لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بين مجرة للنجوم وتشكيلة واعدة، نظرا للتغييرات الجذرية التي طرأت على الفريق الملكي في الأسابيع القليلة الماضية. وتعج صفوف أياكس بوجوه شابة وموهوبة يتقدمها لاعب الوسط فرانكي دي يونغ الذي سيحمل ألوان برشلونة غريم ريال بدءا من الموسم المقبل مقابل نحو 86 مليون يورو، وقلب الدفاع المراهق ماتياس دي ليخت، أو شبان آخرين مثل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ ولاعب الوسط دوني فان دي بيك. لكن المفاجئ أن ريال ودّع نسبيا مجرة نجومه، آخرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات والمنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، وحتى الويلزي غاريث بيل استهل مبارياته الاخيرة على دكة البدلاء. تغيير لم يبدأ مع مدرب الطوارىء الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بل مع سلفيه الفرنسي زين الدين زيدان وجولن لوبيتيغي اللذين استعانا بالشبان لاراحة النجوم الكبار أو تذكيرهم بأن مكانهم ليس مضمونا في التشكيلة. لكن في المباريات الكبرى، لجأ زيدان ولوبيتيغي إلى الخبرة، فيما اعتمد سولاري كخيار أول على وجوه صاعدة منذ أوكل مهمة تجديد دماء الفريق في نوفمبر الماضي خلفا للوبيتيغي المقال من منصبه. ولم يحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) على تجربة مثل دي يونغ الذي يعاني من اصابة بفخذه، إذ شارك في 6 مباريات أساسيا في الليغا ومرة في دوري الأبطال، لكن تأثيره كان كبيرا وأصبح اللعبة الجديدة لجماهير الفريق الملكي.

وكان فينيسيوس موهبة خام عند إقالة لوبيتيغي، فرفعه سولاري معه إلى الفريق الأول.

وزج به لتسعين دقيقة في مباراته الاولى، أي أكثر من مدة مشاركته في 14 مباراة تحت اشراف لوبيتيغي. وبعد نحو أربعة أشهر، أصبح في رصيد فينيسيوس 22 مشاركة مع الفريق الأول، آخرهما ضد برشلونة على ملعب كامب نو وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو.

وفي القاء الثاني على ملعب ويمبلي الشهير، يتطلع دورتموند إلى استعادة بريقه من جديد معلقا الأمال على العودة المنتظرة لمديره الفني لوسيان فافري إلى مقاعد أعضاء الجهاز الفني بالملعب. ولم تكن استعدادات دورتموند للمباراة مثالية، حيث يغيب قائد الفريق ماركو رويس بسبب إصابة في الفخذ كما غاب فافري عن الفريق في مباراته أمام هوفنهايم مطلع هذا الأسبوع بسبب وعكة صحية.وبعد أن تقدم بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف أمام هوفنهايم في مباراتهما السبت الماضي بالدوري تغيرت ملامح المواجهة خلال آخر ربع ساعة حيث رد هوفنهايم بثلاثة أهداف لينهي المباراة متعادلا 3-3، مواصلاً تربعه في صدارة بوندسليغا، ولكن التراجع أمام هوفنهايم خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني كان بمثابة مؤشر لبداية معاناة الفريق من الضغوط. في المقابل، يواجه مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو لحظات حاسمة في مسيرته التدريبية على رأس النادي الانكليزي في مسعاه لتحقيق أول لقب كبير. ويحمل بوكيتينو لواء الدفاع عن عدم تمكن توتنهام من احراز أي لقب في الاعوام الخمسة الاخيرة باشرافه في البطولات المحلية، باصراره على تقديم صورة مشرقة على الساحة الاوروبية.

