دوليه

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح أمس، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة ،حيث زار مركز تطوير مهارات كرة القدم التابع لمؤسسة اسباير زون.

وخلال الزيارة شارك الشيخ تميم بن حمد منتسبي أكاديمية اسباير عددا من الفعاليات الرياضية المختلفة المقامة في الملعب، كما اطلع على مرافق المركز وعلى الوسائل التكنولوجية المتطورة المستخدمة في تدريب وتطوير مهارات منتسبيه.

وغرد أمير قطر عبر حسابه في «تويتر» قائلا: «مبهج هذا الانخراط الواسع أفرادا ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلا جديدا من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد».

رافق الشيخ تميم خلال الزيارة وشارك في الفعاليات الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي للأمير، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة اسباير زون.

