دوليه

فيما تصطدم الأندية الألمانية بنظيرتها الإنكليزية في اختبارات وتحديات صعبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال ثلاث مواجهات مثيرة بين أندية البلدين في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، يرى نجم خط وسط الألماني الدولي السابق ديتمار هامان أن أندية الدوري الألماني يمكنها إحراز التفوق رغم ما تنفقه الأندية الإنكليزية من أموال طائلة لتدعيم صفوفها. ويشهد دور الستة عشر ثلاث مواجهات مثيرة بين الأندية الألمانية ونظيرتها الإنكليزية حيث يلتقي توتنهام الإنكليزي فريق بوروسيا دورتموند الألماني ويلتقي بايرن فريق ليفربول فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنكليزي مع شالكه الألماني. ويرى هامان أن دورتموند هو المرشح الأقوى للفوز عندما يحل ضيفا على توتنهام في مباراة الذهاب بهذا الدور. وقال هامان : «أعتقد أن دورتموند لديه الفرصة الأفضل... ولكن توتنهام فريق خطير للغاية. يستطيع توتنهام دائما التعويض وإيجاد الوسيلة لتحقيق الفوز. حتى بدون هاري كين، يتسم توتنهام بالخطورة البالغة. استعاد الفريق إلى صفوفه اللاعب سون هيونغ مين بعد المشاركة مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا بالإمارات الشهر الماضي». ويصطدم ليفربول الفائز بلقب وصيف البطل في الموسم الماضي بفريق بايرن في الأسبوع المقبل. وقال هامان: «أرى أن بايرن لديه فرصة جيدة تماما لاجتياز عقبة ليفربول. فيرجيل فان دايك يغيب للإيقاف علما بأنه أهم لاعبي ليفربول من وجهة نظري لأنه يربط لاعبي الدفاع سويا». وأوضح : «تحقيق بايرن لنتيجة جيدة على ملعب ليفربول الأسبوع المقبل قد تعني أنه لن يكون بحاجة للفوز على ملعبه إيابا. أعتقد أن هذا سيكون ثمينا للغاية».

