دوليه

عاد ديبورتيفو ألافيس الى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليفانتي 2-0 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني. وفك ألافيس عقدة صيامه عن التهديف في مبارياته الثلاث الأخيرة بتسجيله هدف السبق في الدقيقة 23 بفضل رأسية من فيكتور لاكوراديا سيسنيروس. وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ضاعف ألافيس النتيجة بفضل جوناثان رودريغيز الذي ضغط على المدافع العاجي شيخ دوكوري وتمكن من «سرقة» الكرة منه ودخل الى المنطقة ليسددها أرضية زاحفة في الزاوية اليسرى للمرمى عجز الحارس عن صدها في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3). وحصل صاحب الارض على فرصة للتقدم مبكرا غير أن رأسية لاعبه الأرجنتيني جوناثان كالاري من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة (16). وكاد ألافيس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61 لكن حارس ليفانتي وقف بالمرصاد لتسديدة المهاجم الياباني تاكاشي إينوي. وضغط ليفانتي لادراك التعادل في الشوط الثاني وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مناسبة، إلا أنه فشل في التسجيل خارج أرضه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

