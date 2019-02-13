دوليه

انتزع ولفرهامبتون تعادلا قاتلا 1-1 من ضيفه نيوكاسل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي. وكان نيوكاسل في طريقه لتحقيق فوز ثمين في سعيه للهروب من شبح الهبوط عندما تقدم على ضيفه بهدف قبل ان يرتكب حارس مرماه السلوفاكي مارتن دوبرافكا خطأ فادحا في الوقت بدل الضائع ليستغله الفرنسي ويلي بولي وينتزع التعادل لفريقه. وعزز ولفرهامبتون رصيده في المركز السابع الى 39 نقطة، في حين بقي نيوكاسل في المركز السادس عشر مع 25 نقطة.سجل أيزاك هايدن هدف الافتتاح لنيوكاسل عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة مباغتة فشل الحارس البرتغالي روي باتريسيو في التصدي لها فتابعت طريقها نحو الشباك (56)وكاد ولفرهامبتون يدرك التعادل لكن حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافاكا تصدى لمحاولة البلجيكي لياندر دندونكر الرأسية (69).لكن الفرصة الأخطر سنحت لزميله الإسباني راوول خيمينيز الذي سدد الكرة رأسية من مسافة قريبة والمرمى مشرع أمامه لكنها استقرت خارج الخشبات الثلاث (82)، قبل ان يقول بولي كلمته الأخيرة والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

