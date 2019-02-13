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دوليه

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رامسي إلى يوفنتوس


أعلن فريق يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي في الأعوام السبعة الأخيرة أن لاعب أرسنال الويلزي الدولي آرون رامسي وقع عقدا لمدة أربعة أعوام سينضم بموجبه الى صفوفه في الأول من يوليو المقبل.
وقال النادي الإيطالي في بيان صدر أول من أمس ان «الى جانب كونه لاعبا مهما في الدوري الإنكليزي الممتاز، سيجلب رامسي خبرته التي اكتسبها على الصعيد الاوروبي». في المقابل ودع رامسي جماهير ارسنال في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: «لقد رحبتم بي عندما كنت مراهقا وكنتم الى جانبي في الفترات الجيدة والصعبة التي مررت بها مع هذا النادي. بقلب حزين أودعكم بعد 11 عاما لا تصدق في شمال لندن. شكرا».
وسيصل إبن الـ 28 عاما إلى إيطاليا في الأول من يوليو المقبل مع نهاية عقده مع ارسنال في 30 يونيو، وسيبقى في صفوف السيدة العجوز حتى 30 يونيو 2023.
وأكد النادي الايطالي أنه قد يدفع تكاليف إضافية تبلغ 3،7 ملايين يورو (4،1 ملايين دولار) قبل حلول العاشر من يوليو المقبل.
وأشارت محطة «بي بي سي» البريطانية ان رامسي سيتقاضى بموجب العقد 23،5 مليون يورو سنويا، ما يجعله اللاعب البريطاني الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم. ويضع اللاعب الدولي الويلزي نهاية الموسم الحالي حدا لمسيرة مع «المدفعجية» استمرت 10 أعوام، بعدما أخفق في التوصّل إلى اتفاق جديد مع النادي اللندني خلال العام الأخير من تعاقده.


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