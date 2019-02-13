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أضاف منتخب الكويت للرماية اول من امس ثلاث ميداليات في منافسات بطولة سمو الأمير الدولية الثامنة الكبرى للرماية المقامة بمجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الأولمبي بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية بواقع ذهبيتان وبرونزية واحدة.

وجاء الحصاد الكويتي المميز بعد تألق رماته في منافسات تراب للفردي الرجال والسيدات إذ توج الرامي طلال الطرقي بالميدالية الذهبية لفئة الرجال فيما حل زميله خالد المضف ثالثا ليفوز بالميدالية البرونزية بينما نال الرامي السعودي فهد المطيري الميدالية الفضية.

وتوجت الرامية سارة الحوال بالميدالية الذهبية في نفس المنافسات فئة السيدات بعد أن تصدرت المسابقة متقدمة على الراميتين الإيطاليتين إيزابيلا كريستيني وجوليا جراسيا اللتين أحرزتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ونال الرامي العماني حمد الخاطري الميدالية الذهبية في مسابقة البندقية لمسافة 50 مترا ثلاثة أوضاع للرجال فيما جاء الرامي ملينكو سيبيك من صربيا ثانيا محرزا الفضة وحاز الميدالية البرونزية العماني إبراهيم الموقيلي عقب فوزه بالمركز الثالث.

وأسفرت مسابقة المسدس الهواء 10 أمتار للرجال عن فوز الرامي السعودي عطا الله العنزي بالميدالية الذهبية متفوقا على الصربي ديمير ميكيك الذي نال الميدالية الفضية في حين ذهبت الميدالية البرونزية لرامي منتخب كازاخستان يلدار ايمنكولوف الذي جاء ثالثا.

وحققت رامية منتخب صربيا زورانا ارونوفيك الميدالية الذهبية لمنافسات المسدس الهواء 10 أمتار للسيدات فيما أحرزت رامية منتخب أرمينيا يلميرا كربيتان الميدالية الفضية التي حلت ثانية بينما نالت رامية بلغاريا ماريا جروزديفا الميدالية البرونزية. وأكدت الرامية الذهبية سارة الحوال أن فوزها بالذهب جاء بعد منافسة قوية مع بطلات العالم من إيطاليا وكازاخستان وسط أجواء ممطرة ورياح شديدة، مضيفة أنها دخلت للمنافسات بتركيز كبير إذ تأهلت إلى المركز الأول في التصفيات قبل أن تحسم النهائي لصالحها بتسجيلها 42 طبقا من أصل 50.

وأهدت الحوال هذا الفوز الكبير إلى القيادة السياسية وأسرة الرماية الكويتية مثمنة دعم رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي وأمين السر عبيد العصيمي لجميع رماة المنتخب.

من جانبه قال الرامي طلال الطرقي في تصريح مماثل إن إحراز المركزين الأول والثالث في رماية التراب يعد إنجازا طيبا في ظل المنافسة القوية التي تميزت بها البطولة معربا عن اعتزازه بالتتويج بالذهب في «البطولة الغالية على رماة الكويت». وأوضح الطرقي أن هذا الفوز الذي جاء بعد أن أصاب 118 طبقا من أصل 125 ما يشكل دافعا كبيرا له واستعدادا قويا لخوض منافسات بطولة العالم المقبلة المقررة إقامتها في المكسيك مارس المقبل.

