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أصبح تشكيل قائمة «الجميع» التي ستخوض انتخابات نادي القادسية للدورة القادمة 2019-2023 شبه جاهزة على ان يتم اعلانها رسميا غدا.

وستكون القائمة برئاسة الشيخ خالد الفهد ومعه حسن ابو الحسن ورفاعي الديحاني ووليد الكندري وبدر العوضي والشيخ فهد طلال ومحمد رضا معرفي وعبدالعزيز البسام وحمد الياسين وعدنان بوحمد وحسين القبندي ويكون بذلك قد خرج 7 أعضاء من المجلس السابق وهم الشيخ فهد الأحمد الصباح وبسام البسام وسعود بوحمد ورضا معرفي وجمال النفيسي وناصر الشرهان ومحمد البناي ولم يتبق سوى الشيخ خالد الفهد والديحاني وابوالحسن والكندري. يذكر ان الانتخابات ستجرى يوم 23 الشهر الحالي. ومن ملامح القائمة انها تضم وجواً جديدة لم يسبق لها ان شغلت عضوية مجلس الادارة والبعض منهم خبراته لاتتعدى سوى العمل في اللجان، كما ان التشكيل افتقد لرجال الاعمال الذي عادة ما كانت تضمه قائمة «الجميع» منذ خوضها لانتخابات النادي في دورة 1997. كما يلاحظ من القائمة انها لا تضم اي نجم من نجوم القادسية الكبار سوى حسين القبندي لاعب الكرة الطائرة السابق.

وتبقى فرص نجاح قائمة «الجميع» قوية في حال اقامة الانتخابات في ظل ما تستحوذ عليه من اعداد كبيرة من المؤيدين في الجمعية العمومية بعكس القائمة المنافسة قائمة «ابناء النادي» اذا قررت خوض الانتخابات فهي لاتملك الاعداد التي تؤهلها للمنافسة للظفر في احد مقاعد المجلس وهذا ما يجعل التزكية الاقرب لحسم الأمور.

