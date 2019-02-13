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توج فريق الحرس الوطني اول من امس بلقب بطولة دوري الوزارات والهيئات الحكومية لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019 إثر تغلبه على فريق الهيئة العامة للصناعة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ستاد نادي خيطان. وسجل الحرس الوطني هدفه الأول عن طريق لاعبه يوسف عنيزان في الدقيقة 30 ليدرك فريق هيئة الصناعة التعادل في الدقيقة 56 قبل أن يحرز ناصر فهاد هدف التقدم والفوز للحرس الوطني في الدقيقة 85. وقال لاعب الحرس الوطني حامد الرشيدي إن الفوز بلقب البطولة جاء نتيجة الجهود التي بذلها اللاعبون في الفترة الماضية لافتا إلى تطلع فريقه لتحقيق لقب بطولة كأس الوزارات. من جهته قال لاعب «هيئة الصناعة» مشعل مناحي إن فريقه ظهر خلال البطولة بمستوى متميز إلا أن «الحرس الوطني» استطاع أن يقتنص الفوز.

