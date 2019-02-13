محلية

هيمنت الهجن القطرية على منافسات اليوم الثالث من بطولة الكويت الدولية الـ 19 لسباقات الهجن المقامة برعاية أميرية سامية بعد فوزها بستة أشواط فيما نال الملاك الكويتيين شوطين والعمانيين شوطا واحدا.وشهدت المنافسات التي جرت الأول من امس على مضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي الكويتي لسباقات الهجن إقامة 10 أشواط منها 9 أشواط بجوائز سيارات وخصصت للهجن الجذاع من الابكار والقعدان وهي الهجن ذات الأعمار المتوسطة لمسافة 6 كيلومترات. وواصل ملاك الهجن الكويتيون إنجازاتهم المميزة في البطولة بعد فوز الذلول الصامل لمالكها عبدالعزيز العجمي ومخوفة لمالكها ربيح العجمي بشوطين رافعين فوزهم إلى 12 شوطا فيما نالت هجن عمان فوزها عبر الذلول مراسيل لمالكها خالد البلوشي. وجاء حصاد الهجن القطرية بعد فوز هجنها رعبوبة لمالكها الشيخ عبدالله بن علي وقندهار والوضيحية وجرعة لمالكهم خليفة العطية وزوير لعبدالله العيدة وشاهين لمالكه سفر الهاجري. وتتنافس اليوم هجن الشيوخ من أصناف ثنايا ابكار وثنايا قعدان على مسافة 8 كم من اجل الفوز بجوائز السيارات والجوائز المالية الأخرى، وقيد في سباقات اليوم 300 ذلول من اقوى الهجن الخليجية والعربية.

كما تتنافس أصناف جذاع ابكار وجذاع قعدان من هجن الشيوخ ايضا على مسافة 6 كم من اجل الفوز بجوائز السيارات والجوائز المالية.

