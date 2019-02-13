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العايض دكتوراً في الإدارة الرياضية


حصل عضو مجلس الادارة الاسبق في نادي الفحيحيل د. عبد الله العايض على درجة الدكتوراه في الإدارة الرياضية من جامعة جنوب الوادي المصرية. وحملت رسالة العايض عنوان «نموذج مقترح لنظام (البناء التشغيل نقل الملكية) بي أو تي كمصدر للتمويل بالاندية الرياضية بدولة الكويت». وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من أ.د. عادل حسن وكيل كلية التريبة الرياضية للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنيا المصرية (مشرفا ورئيسا)، وأ.د. عبد الله الغصاب أستاذ الادارة الرياضية ورئيس قسم التربية البدنية والرياضية بكلية التربية الاساسية بهيئة التعليم التطبيقي (مناقشا) و أ.د. محمد فتحي استاذ الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا المصرية (مناقشا) و أ.د. عبد الحق سيد وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة جنوب الوادي (مشرفا)، وبحضور أ.د احمد كمال عميد كلية التربية الرياضية في جامعة جنوب الوادي.


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