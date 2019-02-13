محلية

قال رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة الكويت الدولية الـ 19 لسباقات الهجن المقامة برعاية أميرية سامية، فهد العويضة في تصريح للصحافيين عقب ختام منافسات الأول من أمس، إن ملاك الهجن الكويتيين اثبتوا جدارتهم في منافسات البطولة بتحقيق هذا الكم الجيد من الأشواط كما حقق العديد منهم مراكز متقدمة في أشواط البطولة.وأضاف العويضة أن قوة المنافسات المحلية واهتمام وحرص ملاك الهجن في الكويت على امتلاك هجن ذات سلالات طيبة أسهم في تطور مستويات الهجن الكويتية وتحقيقها هذا النجاح.وأكد أن البطولة تشهد نجاحا إعلاميا مميزا إذ تنقل أحداثها وملخصها اليومي العديد من القنوات الخليجية إضافة لتلفزيون وإذاعة الكويت في ظل متابعة جماهيرية مميزة من محبي هذه الرياضة الأصيلة مثمنا العمل المميز للنادي الكويتي لسباقات الهجن في تنظيم البطولة التي انطلقت في التاسع من فبراير الجاري وتستمر ستة أيام.

