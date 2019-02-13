محلية

تتواصل الاثارة في منافسات بطولة «كلنا مصر 2019» لكرة القدم، التي تقام على ملاعب مشرف التابعة للهيئة العامة للرياضة. واحتدم الصراع بين ابناء الجاليات المشاركين في هذه الدورة المميزة خصوصا بين فرق: المصراوية، منتخب الجالية السورية ،فريق الشهيد، اتحاد سوكر، الأحلام وغيرها. ونجح لاعبو منتخب الجالية السورية في تحقيق نتائج جيدة الى جانب فريقي المصراوية والأحلام في الأدوار السابقة. ويقود منتخب الجالية السورية الكابتن عامر جديد، كما يقوم بمهمة المدير الفني لبطولة كلنا مصر، وقدم لاعبوه رائد قداح، محمود سويدان ومعاذ علوش ومالك اسماعيل ومعاوية سلطان وسامر ابوبكر وعبدالله طلال وكروم اسماعيل وعباس الغوثاني وماجد العنزي وعلي المسالمة وعامر قطف مستويات مميزة في البطولة.

