loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العربي يفتقد 3 لاعبين

جمال عبدالناصر
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 13 فبراير 2019

كشف رئيس جهاز الكرة في النادي العربي خالد علي ناصر ان فريقه سيفتقد ثلاثة لاعبين في مباراته المقبلة في الدوري أمام الكويت هم: حسين الموسوي الموقوف لحصوله على ثلاثة انذارات وخلف احمد خلف الموقوف لحصوله على بطاقة حمراء وفهد الرشيدي الذي ما زال يعاني من اصابة في الركبة قد تحتاج الى تدخل جراحي.
ولفت إلى أن ناديه يستعد بقوة للجولة الثالثة عشرة من الدوري بعد فوزه في الجولة الثانية عشرة على الشباب بنتيجة 1-0، مضيفا: «صحيح اننا تغلبنا على الشباب بهدف جاء في الدقائق الاخيرة الا ان الروح القتالية والاصرار الذي ظهر به اللاعبون خلال المباراة بعث فينا الطمأنينة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة