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كشف رئيس جهاز الكرة في النادي العربي خالد علي ناصر ان فريقه سيفتقد ثلاثة لاعبين في مباراته المقبلة في الدوري أمام الكويت هم: حسين الموسوي الموقوف لحصوله على ثلاثة انذارات وخلف احمد خلف الموقوف لحصوله على بطاقة حمراء وفهد الرشيدي الذي ما زال يعاني من اصابة في الركبة قد تحتاج الى تدخل جراحي.

ولفت إلى أن ناديه يستعد بقوة للجولة الثالثة عشرة من الدوري بعد فوزه في الجولة الثانية عشرة على الشباب بنتيجة 1-0، مضيفا: «صحيح اننا تغلبنا على الشباب بهدف جاء في الدقائق الاخيرة الا ان الروح القتالية والاصرار الذي ظهر به اللاعبون خلال المباراة بعث فينا الطمأنينة».