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عواد: مواجهة الجهراء صعبة

جمال عبدالناصر
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الأربعاء 13 فبراير 2019

قال المدرب المساعد في السالمية سلمان عواد إن مباراة فريقه مع يوم الجهراء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة عشرة من الدوري ستكون صعبة على الطرفين، لافتا إلى أن الجهراء ضم محترفين جدد بالاضافة الى امتلاكه لاعبين شباب على مستوى عال. واردف «الجهراء رتب اوراقه بقيادة المدرب احمد عبد الكريم وقدم مباراة كبيرة امام القادسية رغم خسارته 0-2 الجمعة الماضي لذا لن يكون اللقاء معه سهلا خصوصا وانه سيخوضه على ملعبه وأنه لا يملك ما يخسره». ولفت إلى أن السماوي سيلعب المباراة بصفوف مكتملة نظرا لعدم وجود اية غيابات بين لاعبيه موضحا أن التعادل مع النصر 1-1 السبت الماضي لم يؤثر على الروح المعنوية للفريق. واكد أن فريقه قادر على العوة بقوة الى المنافسات وأن ما حدث في الجولة الماضية امر يحدث دائما في المباريات التي تقام بعد فترة من التوقف.


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