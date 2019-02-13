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أقام مجلس إدارة اتحاد الكرة حفل تكريم للمدربين الحاصلين على مراكز متقدمة مع انديتهم للموسم الرياضي 2017 - 2018، وذلك مساء الأول من أمس بمركز عبدالله السالم لاعداد القادة بالخالدية. حضر الحفل عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية علي الديحاني ممثلا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المدربين د. أحمد عجب، ومدير التطوير والتدريب بالاتحاد د. أحمد عبدالحميد، ونائب رئيس لجنة المدربين عقيل مهنا، وأعضاء اللجنة خالد أحمد ومحمد السلمان وعيد سابج ومحمد النمش.

وإلى جانب تكريم المدربين الحاصلين على مراكز متقدمة مع انديتهم للموسم الرياضي 2017-2018، فقد تم تكريم د. أحمد عجب، والمدربين الذين اجتازوا دورة اللغة الإنكليزية بنجاح. وأكد عجب ان مجلس إدارة الاتحاد يدعم بقوة جميع المدربين وينظم دورات تدريبية مكثفة لجميع المستويات لصقل خبراتهم وتأهيلهم بشكل علمي.

وأعرب عجب عن امنيته بالتوفيق لجميع المدربين في الموسم الرياضي الحالي - 2018-2019.

