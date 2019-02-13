الأزمنة و الأمكنة

يتردَّد ذكر الأساطير كثيراً فى الأحاديث العامة وفي الكتابات، بل وقد نشأت حولها دراسات علمية عميقة سوف نقوم بالإشارة إليها.

والأساطير حكايات مصطنعة ألفها أُناسُ موغلون في القدم، وهي متنوعة وذات أغراض متعددة، ولها امتداد إلى بلدان كثيرة، وانتشار بين أمم وشعوب مُتَّعَدِّدَة، إذ لكل أمة من الأمم أساطيرها الخاصة بها، أمَّا ما يتعلَّقُ بأنواعها فهناك أساطير وصفية؛ تصف الحياة عن طريق الخيال الذي يرسمه صانعها، وأساطير تاريخية تصور ما جرَى من أمور في مجالات النزاع بين البشر، وأساطير ذات اتجاه عاطفي تحكي قصص الحب والغرام.

ولقد وردت - عبر العصور - نماذج كثيرة لهذه الأساطير بأنواعها، ولعل من أهم ما جعل الناس يحتفظون بها قربها من نفوسهم، وكثرة تردادها في مجالسهم، وتطوُّع عددٍ منهم بالتَّصَدِّي لروايتها على الدوام، كلما سنحت لهم فرصة لذلك، ومن أجل ذلك وصلت كثير من الأساطير ذات المنشأ القديم إلى عصرنا هذا. هي أساطير لها تاريخ بعيد، ولكن صُنَّاعَها قد أخفاهم الدهر لبعد المدة التى مرت منذ إنجازها.

نحن اليوم نردد فيما بيننا - في أحاديثنا الخاصة - لفظ أسطورة، وقد نعني بها ما يلي:

1 - الحكاية مجهولة المؤلف التى تروي أحداثاً قديمة متنوعة وفق ما سبق ذكره هنا.

2 - التعبير عن الشيء الفائق الجودة، فقد اعتاد الناس الآن أن يَصِفُوا أي شيء متقن بأنه أُسطورة وهذا تعبير جديد، عن معنى مخالف للمعنى القديم.

3 - البحث في موضوع الأساطير بحث واسع متعدد الجوانب، تخصص به علماء ارتبط ذكرهم به، وصار من نواحي هذا البحث أنه مرتبط بالتاريخ والعواطف والخيال.

4 - لنا اهتمام في مقالنا هذا بنوع خاص من الأساطير، وهو ذلك الذي يتعلق بالحياة العامة للإنسان بعيداً عن النواحي الدينية التي ظَهَرَتْ بناء على معتقدات القدماء من البشر وفق ما ورد في بعض الأساطير المنحدرة من الماضي السحيق. وبعيداً عن الحروب التي تحكيها بعض الأساطير عمَّا مضى بين الدول القديمة، إن ما نريد البحث فيه أكثر بساطة من كل ذلك لأنه مرتبط بحكايات عامة، ولكنها من صنع الخيال، فهي لا تَمُتُّ إلى الحقيقة بصلة، ومن أجل هذا فإنه ليس من العجب أن نجد في سياقها بعض ما لا يُصدِّقُهُ أحد، ولكنها حكايات تُروى، بل وتستمر روايتها على مر الدهور.

5 - وحتى نقترب من موضوعنا فإن المهم أن نُقَدِّمَ نموذجين من نماذج الأساطير التي نقصدها، وهي ذات الصفة الاجتماعية البعيدة عن أساطير المعتقدات أو الحروب، وبخاصة أن الدين الإسلامي الحنيف قد أَغنانا عن النظر في الحكايات التي تركنا الخوض في شأنها، وهي التي اتجه إليها قدماء البشر بمحض إرادتهم، وبوحي من بعض الراغبين في الوصول إلى وضع خاص يميزهم عن بقية الناس في مجتمعهم.

6 - الدراسات التي جرت حول الأساطير كثيرة، وقد شُغل بها العلماء المختصون في أنحاء العالم فتوسعوا في هذا العمل بدراسة الخرافات التي تأتي على شكل أساطير.

ولعل من المهم أن نشير هنا إلى كتاب مختص بهذا الفن هو كتاب «الأساطير وعلم الأجناس» وهو من تأليف الدكتور قيس النوري. ذلك أننا إذا ألقينا نظرة سريعة على محتوياته، وجدنا مدى اهتمام العلماء بالأساطير، ومدى تفرع البحوث التي جرت حولها، إضافة إلى التنوع الكبير لما ورد فيها.

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه بحث علمي بحت جرى تأليفه بعناية فائقة بغرض أن يكون مقرراً دراسياً جامعياً، إضافة إلى دليل آخر على جودته، هو أن مؤلفه اعتمد على عدد كبير من المصادر العلمية المتخصصة، وقد بلغ عدد ما ذكره منها بلغات أجنبية ما يقرب من الثمانين كتابا، وهذا العدد كافٍ للدلالة على أهمية موضوع الأساطير بأنواعها التي أشرنا إلى بعضها فيما سلف، وعلى جدية الباحث الذي لم يترك مجالا إلا طرقه من أجل أن يقدم بحثاً وافياً ومفيداً.

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على أننا قبل أن نصل إلى ما نريد، فإن من المهم أن نقدم مقدمات لا بد من ذكرها بين يدي بحثنا باعتبارها سبيلاً للوصول إلى النوع الذي نرى أنه جدير بالذكر، وذلك بحسب ما يلى :

1 - ذكر الأساطير في القرآن الكريم.

2 - ذكر الأساطير في اللغة العربية.

3 - ذكر الأساطير في الأدب العربي القديم.

4 - ذكر الأساطير في بعض المراجع.

ففى البند الأول نرى أن لفظ (أساطير) قد تكرر فى القرآن الكريم فى مجال غير المجال المعروف لدي الباحثين المعاصرين في موضوعها. فاللفظ القرآني له معنى مباشر، إذ فوجئ العرب الذين أعلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته، وقرأ عليهم شيئاً من القرآن الكريم، ولم يجدوا في انفسهم المقدرة على ترك ديانتهم التي كانوا عليها، وواجهوا ما لا يستطيعون رده مما ورد في القرآن الكريم، فلم يجدوا إلا أن يقولوا إن هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم ليس كلاماً إلهياً بل هو مما سطره الأقدمون، فهو قد اطلع على ما كتبوا وحفظه ثم جاء به إلينا، ومن الجدير بالذكر أن هذا الرد لم ينجح في التصدي لكتاب الله ولا للدين القيم، ولم يؤثر في إقبال الناس - آنذاك - على الإسلام.

ولأن القرآن الكريم كلام الله، وهو - سبحانه - لا يأبه بما يقوله هؤلاء الذين لم يوفقهم إلى قبول دينه والإقرار بما جاء في كتابه، فإن أقوالهم ردت إليهم في القرآن نفسه، وورد ذلك في عدة آيات منها:

«والطور. وكتاب مسطور. في رقٍّ منشور» (أول سورة الطور).

«كان ذلك في الكتاب مسطوراً» (سورة الإسراء، الآية: 58).

«يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» (سورة الأنعام، الآية: 25).

«إِنْ هذا إلا أساطير الأولين» (سورة المؤمنون، الآية: 83).

«إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» (سورة القلم، الآية: 15).

«فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» (سورة الأحقاف، الآية: 17).

هم يقولون إن هذا القرآن قد سطره أناس آخرون ولكن القرآن الكريم يدحض ذلك تماما.

وفي البند الثاني من البنود التي ذكرناها آنفا نرى اللغوي الكبير ابن منظور يذكر الأساطير في كتاب «لسان العرب» - مادة سطر، فيقول:

«أصل السطر الصف من الكتاب، والشجر أو النخل والسطر هو: الخط والكتابة.

وَمَعْنَى: قالوا أساطير الأولين أن الذي جاء به هو من الأساطير التي سطَّرها الأولون.

وواحد الأساطير: أسطورة.

وهي التي تغلب عليها الخرافة، وَيَدَّعوُن معرفتهم بالماضي والحاضر وأحداث المستقبل، ومن الأساطير التي ظهرت قبل الإسلام المبالغات التى جاءت في وصف الحروب التي كانت قائمة في ذلك الوقت حتى تحولت حقائقها إلى أساطير.

وبعد مرور زمن. على ظهور الإسلام، واتساع الدولة الإسلامية واختلاط العرب بالشعوب الأخرى، وعلى الأخص في أواخر سنيّ الدولة العباسية ظهرت أساطير كثيرة منها ما هو يتردد بيننا إلى يومنا هذا مثل السندباد البحري وغيرها من الأساطير التي لم تَتَوَقَّفْ روايتها إلى الآن.

أما البند الرابع وهو الخاص بذكر الأساطير في بعض المراجع فإننا وقد علمنا أن المراجع التي ورد فيها هذا الموضوع كثيرة فإننا نعوِّل على واحد منها وهو : كتاب الموسوعة العربية الميسَّرة» (ج1 ص205) وقد جاء فيه:

«الأسطورة حكاية تنتقل بوساطة الرواية وتدور حول الآلهة والأحداث الخارقة، وتختلف عن الملاحم التي تُسِجِّل أفعالاً إنسانية، وعن الخرافات التي ابتُكِرت لأغراض التعليم والتسلية.

وظهرت في القرن الرابع الميلادي أساطير تُبالغ في تصوير مغامرات أشخاص واقعيين فَتنْسِبُ إليهم أعمالاً لم يعملوها.

دَرَسَ ماكس مولر الأساطير في العصر الحديث، كما درسها جيمس فريزر في كتابه الغصن الذهبي، وقد بدا أن لكل أمة أساطيرها، ولها تفسيرها لتلك الأساطير الخاصة بها».

وماكس عالم ضليع في موضوع الأساطير وما يتصل بها، وفي موضوع اللغات المقارنة كذلك. وهو ألماني الأصل ولد في سنة 1823م وتوفي في بريطانيا سنة 1900م.

أما جيمس فريزر فهو عالم بريطاني كبير، ولد في سنة 1854م، ونال شهرة كبيرة في مجال البحث العلمي الخاص بالأساطير وما حولها، حتى أنعمت عليه حكومة بلاده بلقب (سير) وهو لقب رفيع من الألقاب البريطانية، وقد توفى فى سنة 1941م.

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إذن فإنَّ الأسطورة تطلق على الكلام المنطوق قديماً، الذى لا يُعرف قائله على التحديد، ولكنه ينسب إلى فئة معينة أو إلى شعب معروف، وتطلق ويراد بها القول المسطور (أي المكتوب) بشرط يكون ذلك القول قديماً.

وقد وردت أساطير كثيرة من النوعين، وذكر المختصون ببحث ذلك أنها تأتي على أنواع منها:

1 - الدينية وهي مأخوذة أصلاً من الكتاب المقدس مع تحوير وإضافات قام بها الأسطوريون.

2 - التاريخية وهي تؤكِّد أن أعلام الأساطير قد عاشوا فعلاً، وهذه التي وصلتنا تعبِّر عنهم.

3 - الرمزية وهي تدل على أن كل أنواع الأساطير إنما هي مجرد مجازات، لا تصل مباشرة إلى ما هو مطلوب.

ومن هنا يتبين لنا أن الأسطورة قد اختلطت بالخرافة، وبالحقيقة والخيال، والقديم بالجديد، ومع ذلك فإننا حين نستمع إلى واحدة من الأساطير فإنه ليس من الحصافة أن نبحث في مدى صدقها كلها، أو في أي جزء منها نجد التعبير عن الحقيقة، بل ينبغي أن نأخذها على علاتها، كما وردت.

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ومما ورد من الأساطير والخرافات ما جاء في بعض كتاب «بدائع الزهور، في وقائع الدهور» وهو من تأليف محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، المتوفَّى سنة 1524م، وهو من أشهر الكتب في زمانه، وكان الإقبال على شرائه والاطلاع عليه في الكويت القديمة شديداً، ولم تكن مكتبة من مكتبات بيع الكتب تخلو منه أبداً لرغبة القراء به.

ويحتوي هذا الكتاب مما يدخل في النطاق الذي نتحدث عنه في هذا

المقال على ما جاء في فصل منه بعنوان: «ذكر عجائب البلدان، وما فيها من الحِكَم»، وكان مما قرأناه فيه قول المؤلف:

ومن أعجب العجائب: أن حكيماً من الحكماء في بعض مدائن بابل صنع حوضاً من رخام أبيض وعليه كتابة بالقلم القديم، فتجتمع أهل تلك المدينة ويأتي كل منهم بشراب فيفرغه في ذلك الحوض، فتختلط الأشربة كلها في بعضها حتى تصير شيئاً واحداً، ثم يقف الساقي على ذلك الحوض ويسقي، فلا يطلع لكلِّ واحد في قدحه إلا من الشراب الذي أتى به وصبه في الحوض.

من العجائب: أنه كان ببيت المقدس كلب من الخشب إذا مرّ به ساحر نبح عليه ذلك الكلب الخشب وسَلَبَ منه عمل السحر، ويقال: إن بعض السحرة رمى ذلك الكلب بسهم ليقتله فعاد السهم على راميه فقتله.

ومن العجائب: أنه بمدينة أبهر طلسم للبعوض فلا يدخلها البعوض، فكان إذا أخرج أحد يده من السور إلى خارج المدينة وقع عليها البعوض، وإذا أدخلها ارتفع عنها البعوض ولا يدخل إلى داخل السور.

ومن العجائب: أن في بلاد الشرق ضيعة وبها دير الخنافس، ففي يوم معلوم من السنة يمتلئ الدير والأرض التي حوله بالخنافس، وهي تشبه سوس الخشب فتمشي الناس عليها لكثرتها، فإذا انقضى ذلك اليوم لم يُر من تلك الخنافس شيء. وقد احتال بعض الناس على هذه الخنافس وأدخل منها شيئاً في القناني وختم عليها بشمع، فلما انقضى ذلك اليوم لم يجد في القنابي شيئا والشمع بحاله مختوم.

ومن العجائب: أن في بلاد الهند مدينة تسمى دكين، وبها أقوام يعبدون النار ففي يوم معلوم من السنة يأتي شخص أو أكثر من أهل المدينة ويقرب نفسه إلى النار، فتوقد له النار بزيادة، فإذا تسعّرت النار طرح ذلك الشخص نفسه فيها فيكون له غليان عظيم يخرج له دخان قتيم، فإذا كان اليوم الثاني يظهر من تلك النار شخص على هيئة المحروق فيسلّم على أصحابه فيسألونه عن حاله فيخبرهم أنه برياض الجنة، ويرغبهم في أن يلقوا أنفسهم في النار ثم يختفي عنهم، وذلك الشخص الذي يظهر لهم إنما هو شيطان من الجن موكَّل بتلك النار وقد جعله الله لضلال هذه الطائفة.

ومن العجائب: أن ببلاد الصين مدينة يقال لها جلسق، فيها رجال على صفة النسناس لا يتكلمون إلا بالإشارة، ولهم أيد طوال تصل إلى أقدامهم عند الوقوف، ولهم وثوب نحو عشرة أذرع في الهواء، ولم يأوِ هذا الجنس إلا في البساتين، ويسكن على الأشجار، وينفر من الناس، وهم عراة الأجسام وفيهم الأبيض والأسود ونساؤهم على هيئتهم في الشكل.

ومن العجائب: أن بمدينة أذربيجان وادياً وبه دود أحمر يظهر في زمن الربيع يسمونه القرمز فيلتقونه ويطبخونه ويصنعون منه اللون الذي يسمونه الأرجواني. وكان ابتداء وجود هذا الدود في أوائل قرن المائة الرابعة، وذلك أن راعياً كان يرعى غنمه فدخل إلى ذلك الوادي ليرعى به الغنم فرأى كلب الراعي دودة فأكلها، فبقي على خرطومه من دمها، فأخذ الراعي صوفة ومسح بها ذلك الدم فانصبغت الصوفة بالحمرة، فلما دخل المدينة شاع خبر ما وقع له في ذلك الوادي، فأتوه وجمعوا من ذلك الدود وخلطوا معه شيئاً من القرمز وطبخوه، فجاء من أحسن الألوان وهم يصبغون منه الآن.

ومن العجائب: أنه كان بمدينةٍ حَجَرٌ أبيض وعليه صورة عقرب فإذا لدغ إنساناً عقرب أخذ طيناً وألصقه على تلك الصورة فإذا جفَّ ووقع أخذه وأذابه بالماء وشرب منه الملسوع فيبرأ من ساعته وذاك طلسم العقارب.

ومن العجائب أن ببلاد الصين كنيسة كبيرة لها سبعة أبواب فيها قبة عالية، وفي وسط تلك القبة جوهرة قدر بيضة الدجاجة، وهي معلقة تضيء منها تلك القبة، وقد جاء جماعة كثيرون ليأخذوا تلك الجوهرة فكان إذا دنا أحد منها على مقدار عشرة أذرع خرَّ ميتاً. وإن احتال عليها بشيء من الآلات الطوال كالرمح أو غيره انعكست حيلته فليس إليها سبيل، وقد قصدها ملوك كثيرون فلم تتم لهم حيلة على أخذها.

ومن العجائب: أن أهل قريتين قتلوا بالسيف عن آخرهم بسبب قطرة من عسل، وسبب ذلك أن رجلاً نحّالاً في قرية أخذ ظرفاً من العسل لبيعه في قرية أخرى، فجاء إلى زيّات وفتح الظرف ليريه العسل فقطرت من العسل قطرة على الأرض، فانقض عليها زنبور فخطفته قطة، فخطف القطة كلب، فكانت القطة للزيّات والكلب للعسّال، فلما رأى الزيات أن الكلب افترس القطة ضرب الزيات الكلب فقتله، فلما رأى العسال كلبه قد قُتل ضرب الزيات فقتله، فلما رأى ولد الزيات أن أباه قُتل ضرب العسّال فقتله، فلما سمع أهل القريتين بقتل الرجلين لبسوا عدة حربهم ولا زالوا يقتتلون حتى فنوا تحت السيف عن آخرهم، وكان سببه قطرة من عسل كما قيل، وِمعظم النار من مستصغر الشرر».

(القتيم: غبار تختلط فيه الحمرة بالسواد، النسناس: نوع صغير من القردة، له ذيل طويل).

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وإذا كنا قد وجدنا ما نَقَلْنَاهُ عن ابن إياس لا يسير على النمط الذي وصفناه للأساطير لأنه عبارة عن اختيارات من موضوعات متعددة، التعبير كلُّها قصير فَإِنَّنَا نراه يتحدث عن الأشخاص والبلدان وبعض الأماكن ذات الصفة الخاصة. وقليل من الحكايات القصيرة، ولكن كل ما قاله في هذا الفصل يمكن إدراجه في مجال الأسطورة أو الخرافة، لأنه وإن لم يكن مترابطا فإنه يعبّر بصورة ما عن مدلول الأسطورة.

هذا ونجد اختلاط الأسطورة بالخرافة في القصص الشعبي الذي كان يتردد بين الناس قديما، فقد جاءنا من ذلك عدد كبير كله من هذا النمط.

وهذا الذي نقدمه فيما يلي نموذج مما كان قدماؤنا يتداولونه بينهم ويرويه بعضهم للبعض الآخر.

لو نظرنا إلى كتاب: «حكايات بحرية وشعبية» الذي يضم مرويات الوالد-، رحمه الله، لما مر به من هذه الحكايات طوال حياته لوجدنا أغلبه مما ينطبق عليه اسم الأسطورة، أو الخرافة، حتى ولو لم تكن قد كتبت قبل أن تُدرج في الكتاب المذكور، وذلك أننا نجد فيها كثيراً من الصفات التي أوردناها عن هذا النوع من الأدب الشعبي.

ومن بين حكايات الكتاب هذه التي نختارها هنا من أجل الدلالة على هذا النوع من القصص. وهي قصة عنوانها: «الملك محمود»، وهي من النوع القديم الذي تواترت روايته، حتى وصلت إلينا، بل ووصلت حكايات أخرى كثيرة على منواله. وهذا هو النص الذي أشرنا إليه:

وكان أحد الملوك متزوجاً من أربعين زوجة، ولم ينجب منهن أبداً، وكان يفكر دائماً في هذه المسألة. ويأسف أن هذا الملك العريض وهذه الديار كلها سوف تذهب إذا مات، ويستولي عليها رجل غريب.

وكان يجلس في مجلسه إلى أن يخرج الحاضرون من عنده، فيذهب إلى بيته، ويجلس على كرسي هناك يجيل النظر حوله، وينظر في المرآة مراراً، ويعود إلى التفكير في أمره، وفي أحد الأيام مر على باب قصره سائل فقير، كان يلح في الطلب راجياً الحصول على حسنة يعيش بها، ولما قدموا له بعض الخبز قال: أنا لا أريد الخبز، فأعطوه تمراً فقال: أنا لا أريد التمر، واستمر في طلبه وسؤاله، فأعطوه نقوداً، فقال: أنا لا أبغي النقود، وزاد في الإلحاح بالطلب. فقال الملك: أعطوا هذا الطراز (الشحاذ) الذي آذانا بندائه شيئاً حتى يسكت. فذهبوا إلى السائل وقالوا له: ماذا تريد؟ قد أعطيناك الخبز والتمر والنقود، فرفضت كل ذلك، فماذا تريد غير الذي قدمناه لك. قال: أبلغوا الملك أنني أريد مواجهته والتحدث إليه، فلما أبلغوا الملك بذلك، أمرهم بإحضاره إليه فنادوه، وعندما دخل سلم وجلس، وكان الملك كعادته مقبلا على المرآة ينظر فيها ويفكر في دنياه.

فسأله الذي يدّعي أنه مسكين قائلاً: يا طويل العمر، بم تُفكّر؟ فانتبه الملك إليه وقال: والله أنا أفكر في دنياي. فسأله: كيف؟

قال: أنا ملك وعندي أربعون زوجة، ولم أنجب ولداً من أي واحدة منهن، وعندما أموت لا أدري هذا المال لمن يذهب؟ قد يأتي رجل بعيد عنى فيأكل المال ويحكم هذه البلاد بدلا مني، قال الرجل: عندك اربعون زوجة؟ قال نعم: فقال الرجُلُ سوف أعطيك أربعين تفاحة، وفي كل ليلة أعط واحدة منها لزوجة من زوجاتك، فإن الاربعين تفاحة سوف يكون لها أثرها، وسوف ينجبن، ولكني أشترط عليك أنه إذا جاء أي مولود فلا تطلق عليه اسماً حتى أحضر إليك. ثم سلم عليه وسار بعد أن سلّمه الأربعين تفاحة.

وسار الملك على الأسلوب الذي وصفه له السائل، يعطي إحدى زوجاته تفاحة واحدة في كل ليلة، إلى أن انتهى عدد التفاح، وقد حملت إحداهن بعد ذلك وأنجبت ولداً فرح به الملك وفرحت به المدينة كلها ونصبوا لذلك الزينات.

وأخذ الناس يتساءلون عن اسمه، فقيل لهم: ليس له اسم، هو فقط ابن الملك. ولما كبر وصار في سنته العاشرة وهو بدون اسم جاء الرجل الذي أعطى الملك التفاح فقال للملك: بشرني أخبرنى؟ قال: رُزقت بولد. فسأله: ما اسمه؟

قال: إلى الآن لم أسمه، قال له: سمُه الملك محمود. فسمّاه بذلك الاسم.

وهنا نتوقف على أن نقوم بإكمال هذا المقال في العدد القادم إن شاء الله.

