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المعروف من زمن طويل ان تناول الفواكه والخضراوات بكثرة مفيد للقلب. والآن وجدت دراسة جديدة ان الإكثار من تناول التفاح والجزر والموز مفيد لصحتنا العقلية ايضاً.

وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فان تأثير الإكثار من الفواكه والخضراوات في نظامنا الغذائي اليومي يعادل تأثير الانتقال من البطالة الى العمل على وضعنا النفسي.

وإذا توقف المرء فجأة عن تناول الأغذية الطازجة في نظامه الغذائي فإن تراجع صحته العقلية يعادل ما يسببه الترمل ، كما يقول العلماء الذين أجروا الدراسة في جامعة ليدز البريطانية برئاسة الباحث المختص بالاقتصاديات السلوكية نيل اوشين.

وجدت الدراسة التي شارك فيها نحو 50 الف متطوع ان الصحة العقلية للشخص تتحسن بتناسب طردي مع كمية الفواكه والخضراوات التي يتناولها كل يوم. وان تناول مقدار إضافي من التوت أو الخضروات أو السلطات يحسن الحالة النفسية بقدر ما يحسنها المشي عشر دقائق إضافية لمدة سبعة أيام على امتداد أربعة أسابيع. وحدد العلماء هذا المقدار بحبة فواكه أو كوب من الخضروات النيئة أو نصف كوب من الخضروات المطهية. كما أشارت الدراسة الى ان الانتقال من تناول الأغذية الطازجة بكثرة الى خفضها بواقع خمسة مقادير يومياً يسبب من الكرب النفسي ما يسببه تشخيص مرض مزمن عند الشخص. من جهة أخرى فان الانتقال من عدم تناول فاكهة أو خضروات الى أربعة الى ستة مقادير في اليوم يزيد شعور الشخص بالرضا بقدر ما يسببه عقد قرانه من سعادة.

