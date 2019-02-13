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أفادت دراسة مصرية بأن قدماء المصريين عرفوا أشعار الحب وقصص العشاق وعلموها لأبنائهم في المدارس . وقالت دراسة للمؤرخ والباحث المصري فرنسيس أمين إن الحب احتل مكانة كبيرة في وجدان الفراعنة وكان جزءاً من ثقافتهم، فدرسوا قصائد المحبين مبكرا بالمدراس، وكانت الربة حتحور التي كُرٍسَ معبد دندرة لعبادتها هي ربة الحب وراعية المحبين، وهي سيدة الحب والذهب والفيروز، وكان معبدها الذي بُني في عزلة لطيفة قرب الصحراء، على بُعٌدِ 60 كم شمال مدينة الأقصر، بمثابة رمز للحب والزواج.

وتشير الدراسة، التي صدرت أمس بمناسبة احتفالات العالم بعيد الحب، إلى ملحمة الحب العظيمة التي جمعت بين ايزيس وأوزيريس، وقصص الحب الملكية التي جمعت بين نفرتاري والملك رمسيس، وبين «تي» والملك امنحتب الثالث، الذي أهدى لمحبوبته «تي» بحيرة كاملة ومركبا مطليا بالذهب، ودفن والديها يويا وتويا في مقابر الملوك في غرب الأقصر.

ويروى فرنسيس أمين ،كيف كانت الفتيات يتحدثن في قصائد ونصوص أدبية مدهشة عن الحبيب، وكيف يتحدث الفتيان عن المحبوبة فيما كتبوه من نصوص أدبية عاطفية.

وأشارت الدراسة إلى أن شجرة الجميزة كانت من رموز الحب في مصر القديمة، إذ كانت بظلالها الوارفة، وجذوعها الكبيرة والمتعددة والمجوفة، بمثابة ملاذ للعشاق يلتقون في ظلاله ووسط جذوعه وتجويفاته. وعاشت العديد من النصوص الأدبية التي تركها قدماء المصريين، منذ آلاف السنين وحتى اليوم، حيث كتبوا الحكايات والتراتيل والنصوص الأسطورية وقصص الرحلات والمغامرات، بجانب حكايات المحبين وأشعار العشق وحكايات خرافية فائقة الخيال.

