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الوفيات


لولوه صالح محمد الفداغي، أرملة عبدالله صالح المنفوحي 88 عاماً شيعت، الرجال: اليرموك، ق4 شارع أحمد الثاقب، م4، ت: 25322226، النساء: اليرموك، ق4، الشارع الثاني، م28، 25337010
حصة إبراهيم البديوي، زوجة عبدالله منصور المسعود 68 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الفيحاء، ق7، على الدائري الثالث، النساء: السلام، ق5، ش501، م35
وفاء خالد فليج الفليج 63 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع صنعاء، م10، ديوان الفليج، ت: 22520207-25751311، النساء: البدع، شارع التعاون رقم 25، م32، خلف ديوان الخرافي، ت: 25751748
عبدالعزيز سعود راشد الصقر 84 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: السرة، ق2، ش1، م31، ديوان الصقر، ت: 99849218، النساء، عبدالله المبارك، ق3، ش313، م13، ت: 99299033
محمد عامر محمد العميري 64 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: القصور، ق7، ش17، م2، ت: 94956077، النساء: العارضية، ق9، ش2، ج2، م18
إنا لله وإنا إليه راجعون


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