دوليه

قاد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه فنربغشة التركي إلى فوز صعب على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-0 أول من امس في اسطنبول في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وسجل سليماني المعار من ليستر سيتي الانكليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من الدولي النيجيري فيكتور موزيس المعار من تشلسي الإنكليزي.

وأهدر السلوفاكي روبرت ماك ركلة جزاء للفريق الروسي في الدقيقة 44.وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل في سان بطرسبورغ.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يقع فيها فنربغشة في مواجهة فريق روسي في الدور الثاني للمسابقة بعد الأولى موسم 2015-2016 عندما خرج على يد لوكوموتيف موسكو (2-0، 1-1) و2016-2017 عندما أقصي على يد كراسنودار (1-0، 1-1).

يذكر أن زينيت لم يلعب منذ 13 ديسمبر الماضي ومباراته أمام سبارتا براغ التشيكي 0-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية، وذلك بسبب توقف الدوري الروسي الذي سيستأنف منافساته في الثالث من مارس المقبل.في المقابل، يحتل فنربغشة المركز الرابع عشر في الدوري التركي.

