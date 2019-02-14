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ينقل جثمان المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي قضى في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضي، غدا إلى الأرجنتين بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس عمدة بلدة بروغريسو حيث ترعرع هداف نانت الفرنسي.

وكان سالا قد قضى في سن الثامنة والعشرين، اثر تحطم طائرة كانت تقله والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير، من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، الى العاصمة الويلزية التي انتقل الى فريقها كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي.

وقال عمدة بروغريسو خوليو مولر الذي تحدث إلى عائلة اللاعب «سيصل جثمان إيميليانو أواخر بعد ظهر الغد إلى بروغريسو».وأضاف «في صالة الألعاب الرياضية بجوار مقر نادي سان مارتن (حيث تكوَّن سالا)، ستقام مراسم جنازة، وأعتقد أن الدفن سيكون السبت. العائلة ستقرر»، موضحا أن والدة سالا وشقيقه وشقيقته «وصلوا إلى بروغريسو».وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن الجثمان سيصل على متن رحلة تجارية لشركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز».

وكان تقرير التشريح الأولي الذي عرض الإثنين في جلسة استماع قصيرة في بورنموث أمام اللجنة التي تبحث في أسباب الوفاة، قد أظهر أن السبب المباشر لوفاة سالا كان «إصابات في الرأس والجذع»، وأن التعرف الى الجثة تم من خلال البصمات.

