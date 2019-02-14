دوليه

حقق نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس «تريبل دبل» جديدة لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة أمام مضيفه أتلانتا هوكس 113-117، فيما تخطى غولدن ستايت ووريرز عتبة الـ 40 فوزا أول من امس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتفوق أتلانتا بشكل ملحوظ في الربعين الأول (38-32) والثالث (35-26)، بينما كان تقدم ليكرز في الربع الثاني لافتا 37-27 قبل أن تتعادل الكفة في الأخير الذي انتهى لصالحه بفارق نقطة واحدة (18-17).

وسجل «الملك» 38 نقطة مع 11 متابعة و16 تمريرة حاسمة، وكل من كايل كوزما وبراندون إينغرام 19 نقطة، لكن الغلبة في النهاية كانت لتراي يونغ (22 نقطة و6 متابعات و14 تمريرة حاسمة)، جون كولينز (22 نقطة و8 متابعات)، تورين برانس (17 نقطة) وزملائهم.

والخسارة هي الـ 29 لليكرز، صاحب المركز العاشر في ترتيب المنطقة الغربية (مقابل 28 فوزا)، وهو حاليا خارج المنافسة على احدى بطاقات التأهل الى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وأحرج يوتا جاز مضيفه غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الأخيرين، حيث تعادل معه 93-93 قبل آخر ثماني دقائق من زمن المباراة التي أنهاها حامل اللقب في النهاية 115-108.

ورغم غياب نجمه كايل إيرفينغ بسبب إصابة في الركبة، حسم بوسطن سلتيكس قمة أول من أمس في المنطقة الشرقية مع مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-109، وانتزع منه المركز الرابع في ترتيب المنطقة بعد أن أصيح رصيد كل منهما 36 فوزا مقابل 21 خسارة. وكانت خسارة نيو أورليانز بيليكانز مدوية أمام ضيفه أورلاندو ماجيك ووصل الفارق فيها الى 30 نقطة 88-118.وتألق رباعي أورلاندو المؤلف من المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (25 نقطة و17 متابعة)، الفرنسي إيفان فورنييه (22 نقطة)، جونايثن إيساك (20 نقطة) وآرون غوردون (20 أيضا)، فيما لم يسجل أي لاعب من بيليكانز 20 نقطة.

