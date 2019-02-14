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أعلن نادي شتوتغارت الذي يحتل المركز السادس عشر (من 18) في ترتيب الدوري الألماني، أول من امس تعيين الدولي السابق توماس هيتسلبرغر مديرا رياضيا في مهمة لتحسين وضعه وتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية.

وسيتولى هيتسلبرغر الذي اعتزل عام 2013، ويبلغ من العمر حاليا 36 عاما، المهمة خلفا لميكايل ريشكه الذي أقيل من منصبه في أعقاب الخسارة القاسية (0-3) أمام فورتونا دوسلدورف الأحد في البوندسليغا، والتي بات على أثرها شتوتغارت دون فوز في آخر ست مباريات. وأقر المدير الجديد في مؤتمر صحافي أول من امس بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه «ليس ميؤوسا منها».

وأضاف هيتسلبرغر الذي كان يشرف على أكاديمية النادي ويحظى بمقعد في مجلس إدارته، «لدينا العديد من الفرص، علينا أن نستغلها بشكل كامل».

وكان هيتسلبرغر ضمن تشكيلة شتوتغارت التي أحرزت لقب البوندسليغا للمرة الأخيرة عام 2007، وأكد رغبته في إعادة الفريق الى حقبة إيجابية.وقال «سأقوم بكل ما أمكن لتركيز قوانا لنتمكن من البقاء في القمة (الدرجة الأولى)، وفي الوقت ذاته رسم مسار لمستقبل ناجح».

