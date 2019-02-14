دوليه

ذكر نادي نابولي الإيطالي أول من امس أن مدافعه الإسباني الدولي راؤول ألبيول خضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة في أربطة الركبة اليسرى. وأوضح النادي أن ألبيول خضع للعملية الجراحية في العاصمة البريطانية لندن وأنه يجرى تقييم حالة اللاعب للوقوف على الفترة التي يحتاجها للتعافي ، بينما أشارت تقارير إخبارية إلى أنه سيغيب لنحو شهرين.

وكان ألبيول (33 عاما) قد انتقل من ريال مدريد الإسباني إلى نابولي في عام 2013 ، وتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وكذلك بلقب كأس الأمم الأوروبية في نسختي 2008 و2012 .