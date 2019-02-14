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دوليه

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نورمبرغ أقال مدربه


أقال نورمبرغ صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني أول من امس مدربه ميكايل كولنر ومديره الرياضي أندرياس بورنيمان. وجاء قرار الإقالة في أعقاب خسارة الفريق أمام مضيفه هانوفر 0-2 السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المحلي.
وفشل نورمبرغ في تحقيق الفوز في مبارياته الـ15 الأخيرة، ولديه 12 نقطة من فوزين و6 تعادلات بعد 21 مباراة. وقال المتحدث باسم مجلس إدارة النادي توماس غريثلاين «لا يمكننا القول نستمر هكذا» ، مضيفا «يجب أن نعطي دفعة جديدة للفريق».وأوضح أن المدير الرياضي «اختار طوعا ربط مصيره بمصير كولنر». وطلب النادي من الدولي السلوفاكي السابق ماريك مينتال والمدرب المساعد بوريس شومرز إعداد الفريق للمباراة المقبلة ضد بوروسيا دورتموند المتصدر الإثنين المقبل.


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