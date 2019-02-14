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يباشر الكويت اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة العربي بعد غد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري، وذلك بعد خروج الابيض من الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا عقب خسارته الاول من امس امام ذوب اهن الايراني 0 - 1 خلال لقاء الفريقين الذي اقيم في مدينة اصفهان الايرانية ليشارك الابيض في كأس الاتحاد الاسيوي في المجموعة الثانية الى جانب أندية النجمة البحريني والاتحاد السوري والجزيرة الاردني حيث يستهل منافساته باستضافة الاتحاد في 25 فبراير الحالي. اما كاظمة فبات خارج الحسابات بعد أن كان مقررا مشاركته بدلا من الكويت في كأس الاتحاد الاسيوي حال تأهل الابيض الى دوري ابطال اسيا. ويشارك القادسية ايضا في كأس الاتحاد الاسيوي في المجموعة الثالثة الى جانب اندية العهد اللبناني والمالكية البحريني والسويق العماني، ويستهل مشاركاته بحلوله ضيفا على العهد اللبناني في 26 فبراير الحالي.

وعاد وفد الكويت الى البلاد امس حيث يعمل الجهازان الاداري والفني حالي على تأهيل اللاعبين معنويا من اجل استكمال منافسات الدوري والذي يتربع الكويت على قمته برصيد 27 نقطة رغم وجود مباراة مؤجلة له أمام كاظمة.

من جانبه قال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة خالد الشمري أن الكويت سيواجه العربي السبت المقبل، موضحا أن المباراة ستقام في موعدها وأن اللجنة لا ترغب في تغيير الجدول من أجل مباراة الابيض المؤجلة مع كاظمة.

وأضاف الشمري في تصريح الى «النهار»: «بحثنا امكانية اقامة المباراة المؤجلة في فبراير الحالي الا اننا وجدنا صعوبة في ذلك بسبب ارتباط الكويت بمشاركة في كأس الاتحاد الاسيوي وازدحام الجدول لذا تبقى المباراة مؤجلة الى أجل غير مسمى لحين تهيؤ فرصة لاقامتها خلال مارس المقبل».

من ناحيته قال مدرب الكويت محمد عبد الله في تصريحات صحافية بعد مباراة الاول من امس ان الحكم الياباني مينورو توغو يتحمل مسؤولية خروج الابيض، موضحا أنه لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الابيض وأن احتسابها كان كفيلا بتحويل دفة اللقاء لصالح الابيض.

وذكر ان فريقه تأثر بتوقيت المباراة الى جانب برودة الجو والتي لم يعتد عليها لاعبو الابيض بخلاف لاعبي ذوب أهن، موضحا ان تسجيل ذوب أهن هدفه في الدقيقة 110 من عمر اللقاء جعل مهمة الابيض في التعويض صعبة.

