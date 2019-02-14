محلية

جاء تصريح من أحد الأندية الرياضية بخصوص اعدادهم لقائمة من اعضاء الجمعية العمومية لترشيحهم لدخول انتخابات الاتحادات الرياضية القادمة في مارس 2019. ما شدني لهذا التصريح الثقة الكبيرة لهذا المسؤول في دخول كل المرشحين من ناديهم في الاتحادات الرياضية وكأنه سيفرضهم على الاندية الرياضية عندما يجتمعون لكي يضعوا الرؤية الاخيرة لترشيحات الاتحادات الرياضية القادمة... الخ.

موضوع يجب ان نقف عنده قليلا، كيف نتعرف على الشروط والمواصفات التي تم اقرارها في اجتماع الاندية السابق (بدون حضور العربي والقادسية) لهؤلاء المرشحين؟ وهل بالفعل تم توزيع كيكة الاتحادات الرياضية من الان؟ اذا فلماذا نجري الانتخابات؟ فلنزكي من تم وعده بأنه سيكون عضوا (بمنصب تنفيذي او بدون منصب).

ما اتوقعه من هذا الاسلوب هو الآتي:

ستتفق الاندية في البداية على بعض الاتحادات ولكن لفترة قصيرة.

حيث سيكون هناك اتفاقيات خارج هذه المجموعة والتي من شأنها ان تفشل الاتفاق الاول (خيانة).

بالتأكيد ستتغير بوصلة الانتخابات من جهة الى اخرى بناء على عدد الاعضاء في كل اتحاد (واضح لا يحتاج الى شرح).

مؤسف بأننا نستعين بمبدأ الديموقراطية في انتخابات الاتحادات، فتوزيع الكيكة يجب ان تكون بالتساوي... ولكن اذا دخلت الكفاءة الرياضية في الاختيار والاولوية في الترشيح، فإن الكيكة ستكون ذا طعم سيئ وهذا من شأنه ان ينهي الاحتفال بين من اتفقوا على توزيع الكيكة بالتساوي.... طبعا هيئة الرياضة ستكون بعيدة عن هذه اللعبة الفاسدة.... والله من وراء القصد.

