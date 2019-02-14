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تغلب القادسية على التضامن 3 - 0 والعربي على الجهراء بالنتيجة ذاتها أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، فيما تأجلت مباريات الكويت بسبب استعداد الأبيض للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها تونس في فبراير المقبل. ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط من من 4 مباريات دون هزيمة، ثم يأتي القادسية والعربي بـ7 نقاط من 4 مباريات للأول و5 للثاني، والتضامن 6 نقاط من 5 مباريات، وأخيراً الكويت والجهراء بـ 4 نقاط من مباراتين للأبيض، و4 مباريات للجهراء. ولم يجد القادسية صعوبة في تخطي التضامن حيث قدم الاصفر عرضاً قوياً تمكن من خلاله السيطر على اللقاء خلال الأشواط الثالثة. وبدأ الأصفر يستعيد مستوياته وهو يحاول المنافسة بقوة على لقب البطولة الى جانب الكويت وكاظمة اللذان لم ينهزما لغاية الأن في البطولة ويعتبران المرشحين الأبرز للقب. وفي المباراة الثانية قدم العربي مستوى متميزاً مكنه من التفوق على الجهراء بثلاثة اشواط نظيفة.

