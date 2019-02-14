محلية

أصدر الاعلامي العماني الزميل ناصر درويش كتابه الجديد بعنوان «الحكاية التي لم ترو»، وتناول فيه مسيرة المنتخب العماني في دورات كأس الخليج بأسلوب رائع وشيق، ومعززا موضوعاته بصور نادرة وجميلة، ليقدم لقرائه موسوعة رياضية كروية قيمة.

وحرص الزميل ناصر درويش وهو نائب مدير التحرير للشؤون الرياضية في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان، في مولوده الثقافي والأدبي الجديد على تناول نشأة كرة القدم العمانية والتي عرفتها السلطنة عن طريق الجنود البريطانيين ثم الشباب العائدون من الدراسة في الخارج، ثم انتقل الكاتب الى مرحلة التأسيس وانطلاق اول دوري محلي في البلاد، ثم تحدث عن رعاية القيادة في السلطنة للرياضة والرياضيين والتي اثمرت تفوقا للشباب العماني في عدة محافل.

اما اصل الحكاية فجاءت في الفصل الثالث من الكتاب حيث كشف درويش عن الخطوة الأولى لبناء المنتخب ثم بداية المشوار في بطولات كأس الخليج.

كما تناول الكتاب محطات مهمة وبارزة في مسيرة المنتخب العماني وتفاصيل لم تكتب من قبل، اضافة للحديث عن أبرز المحطات والاحداث التي عاشها الفريق «الأحمر»، وابرز النجوم والانجازات والمدربين الذين ظلت اسمائهم حاضرة في كرة القدم العمانية.

جدير بالذكر ان الكتاب يتضمن 178 صفحة من القطع الكبير وتم اخراجه بصورة أكثر من رائعة.

