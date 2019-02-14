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نظمت اللجنة النسائية في اتحاد الكرة القدم وبالتعاون مع وزارة التربية 7 مهرجانات كروية، في الفترة الواقعة ما بين 30 يناير حتى 12 فبراير الحالي، وذلك بهدف اختيار لاعبات متميزات في الفئة العمرية ما بين 10 الى 15 عاماً للانضمام لمنتخب الأزرق للناشئات، وأقيمت المهرجانات في ستاد جابر الأحمد الدولي تحت قيادة مدرب المنتخب علي الضاحي وإشراف عضو اللجنة النسائية غدير الخشتي.

واستقطبت المهرجانات العديد من لاعبات المدارس الحكومية الواقعة في مختلف المناطق التعليمية، حيث شاركت كل منطقة تعليمية بحوالي 120 لاعبة، ليتم في النهاية اختيار أفضل 100 لاعبة من إجمالي اللاعبات بشكل أولي، على أن تعقبها تدريبات لثلاثة أيام في الأسبوع ولغاية منتصف أبريل المقبل على ملعب عبد الرحمن البكر في مبنى الاتحاد، وفق برنامج تدريبي معد مسبقاً، ومن ثم يتم بعدها تصفية اللاعبات تدريجياً اعتماداً على الأفضلية، بحيث يكون العدد النهائي للاعبات منتخب الأزرق 40 لاعبة لهذه المرحلة السنية.

وأعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد عن سعادته بهذا التعاون بين وزارة التربية واللجنة النسائية لكرة القدم، مقدراً الجهود المبذولة لمحاولة إعادة النشاط والحياة إلى الرياضة النسائية وتسليط الضوء على المواهب والقدرات الطلابية في هذا المجال، مما يعزز الرؤية المستقبلية المنتظرة لكرة القدم والرياضة النسائية ككل في الكويت.

بدورها قالت رئيس لجنة كرة القدم النسائية فاطمة حيات: «هذه المهرجانات ما هي إلا بدايات لأنشطة كبيرة قادمة نحاول فيها اكتشاف الإبداع والموهبة لدى الطالبات ومن ثم تعزيزها وتطويرها وتنميتها لديهن، حيث نسعى وبشكل دائم إلى تقديم الدعم لكل المواهب النسائية من كافة الأعمار».

