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تختتم عصر اليوم بطولة سمو الامير الدولية الكبرى الثامنة في الرماية، ويشهد اليوم الاخير منافسات مسابقة السكيت للرجال والسيدات. ويسبق الجولة النهائية، المرحلة الثانية من التصفيات على اصابة 50 طبقا على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي الذي شهد منافسات قوية في البطولة المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي والتي شارك فيها 420 رامياً ورامية يمثلون 42 دولة. وفي حين ضمنت صربيا صدارة اسلحة ضغط الهواء بعد ان تسلحت بأفضل ابطال العالم في مسابقاتها، فان الكويت تسعى لضمان المركز الاول والذي تحتله حاليا في منافسات الاطباق الطائرة باعتبارها تملك امهر ابطال آسيا والعالم في مسابقاتها.

وقال رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج العتيبي: إن ما يقدمه رماة منتخب الكويت من أداء مميز في منافسات البطولة «يعد استكمالا لتميزهم في البطولات الدولية الكبيرة». واضاف العتيبي ان رماة الكويت يتصدرون ترتيب مسابقات الاسلحة الطائرة (الخرطوش) بالبطولة بعد تحقيقهم ميدالتين ذهبيتين وبرونزية واحدة امام منتخب قوي وهو ايطاليا (فضية وبرونزية) مشيرا الى رماة قادرين على اضافة المزيد في مسابقة رماية السكيت للرجال والسيدات اليوم. وأكد أن هذه البطولة تعد استعداد مهما لرماة الكويت الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم المقرر اقامتها في مدينة العين الاماراتية أبريل المقبل و بطولة العالم التي ستجري في كوريا مايو المقبل واللتين تكتسبان اهمية كبيرة كونهما مؤهلتين لدورة الالعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها في مدينة طوكيو اليابانية العام المقبل. ونوه العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة بدعم الاتحادين الآسيوي والأفريقي للعبة وكذلك المشاركة المميزة للمنتخبات الأوربية في البطولة مثل صربيا و ايطاليا ما أسهم بنجاحها متوقعا ان تظهر باقي المسابقات بمستوى قوي.

من جهته، اشاد رئيس الاتحاد العراقي للرماية زاهد نوري قاطع بمنافسات البطولة وبحرص بلاده على المشاركة فيها في كل عام، نظرا لاجوائها الحماسية ومنافساتها القوية ومشاركة افضل ابطال العالم فيها. واكد قاطع ان فرحة الاتحاد العراقي مضاعفة بالمشاركة في منافسات الاطباق الطائرة للمرة الاولى في البطولة، بعد ان اقتصرت المشاركة في السابق على اسلحة ضغط الهواء. وكشف بأن العراق شارك بتسعة رماة من الجنسين وبواقع 5 في الاطباق الطائرة (اثنين في التراب و3 في السكيت) و4 في ضغط الهواء (مسدس). وشدد على ان مشاركة العراق تأتي من اجل اكتساب الخبرة والتواجد في هذا المحفل الكبير، خصوصا ان وفده اقام معسكرا تدريبيا في الكويت سبق انطلاق البطولة بأسبوع واحد.

