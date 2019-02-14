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شدد منذر الخطيب الرئيس الفخري للاتحاد السوري للرماية على امتلاك الكويت لجميع المقومات التي تؤهلها للاستمرارية على طريق التواجد المميز على خارطة الرماية العالمية، مؤكداً على ان الكويت تبقى ولّادة بالمواهب من خلال متابعته المستمرة للرماة والراميات الكويتيين وذلك في مختلف الاستحقاقات التي يشارك فيها. وأشار الخطيب الى حرصه الدائم على المشاركة بمنافسات بطولة حضرة صاحب السمو امير البلاد السنوية للرماية وذلك لكونها تعتبر ملتقى لنخبة الرماة من جميع انحاء العالم ومن أصحاب الأرقام المميزة في اللعبة عالمياً واولمبياً. ولفت الخطيب الى المستويات المميزة التي تشهدها البطولة وذلك في ظل المشاركة المميزة من العديد من الدول خاصة في ظل توقيتها الجيد مع انطلاقة موسم البطولات الرسمية على مستوى العالم.

