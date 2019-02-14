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ان زيارة أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد -حفظه الله ورعاه- ما هي الا تعبير ووفاء وتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه- واهداؤه قميص منتخب قطر الفائز بكل جدارة واستحقاق بكأس آسيا لكرة القدم بنسختها الجديدة بمشاركة 24 منتخباً في دولة الامارات.... وبنفس الوقت يعتبر تقديراً لمكانة الكويت وأهلها عند شعب قطر.

وللدور الكبير الذي يقوم به سمو الأمير ويسعى الى انهاء الأزمة الخليجية.. وبلا شك ان متابعة والدنا وقائد الانسانية والاطمئنان على أبنائه لاعبي المنتخب القطري ودعمهم ورفع روحهم المعنوية في البطولة، هذا ليس بغريب على صاحب السمو ذي القلب الكبير ووالد الجميع بحنانه ورعايته الكريمة.. في بطولة تقام على أرض أكبر قارات العالم وأكثرها كثافة سكانية على سطح الكرة الأرضيّة.. ولكي يعلم من لا يعلم أن الانتصارات والفوز وتحقيق المستحيل لا يأتي بكثرة عدد سكان الدولة ولا بالتكنولوجيا وحدها ولا بالتاريخ انما هو يأتي نتيجة عمل وتخطيط سليم مدروس وبعد نظر وبمجهود حقيقي شاق ومتابعة دقيقة لتطوير خطط العمل وجلب كل ماهو حديث التقنية للاستفادة منه في كل نجاح وانجاز وهذا هو ما جبلت عليه دولة قطر والمسؤولون عن الرياضة من سنوات بعيدة..

وأعني أنا هنا الذين يستغربون من فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا بأنها لم تكن صدفة أو ضربة حظ، لأن دولة قطر منذ عدة سنوات وهي تساهم باقامة واحتضان الكثير من البطولات الرياضية العالمية للألعاب والمسابقات المختلفة خاصةً كرة القدم.

وتعاقدت مع أفضل المدربين واستعانت بأفضل الخبراء على مستوى اللعبة وشيدت المنشآت الرياضية على أحدث الامكانيات العالمية التي تضاهي كثيراً من الدول في العالم.. بل ان دولة قطر لم تقف عند هذا الحد واكتفت لكنها سعت بكل ثقة واجتهاد لتحقيق رغبة الشعوب العربية والخليجية عندما قررت أن تنظم بطولة أكبر تظاهرة شعبية على أرضها ألا وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.. وبفضل سواعد أبنائها المخلصين نجحت في كسب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 وتفوقت على دول تمتلك من التاريخ والعراقة في الرياضة ولديها الكثير من التجارب والخبرات الطويلة في هذا المجال.

وقبل أيام نجحت في الفوز ببطولة كأس آسيا لأول مرة بمشاركة 24 منتخباً عن جدارة واستحقاق وبمنتخب لعب البطولة بدون مساندة جماهيره من الشعب القطري بسبب منعهم من دخول البلد المنظم.. وتعتبر هذه ظاهرة فريدة لم تحدث بتاتاً وحيرت الخبراء والنقاد، ومع ذلك استطاع المنتخب القطري الفوز على أقوى المنتخبات التي كانت مرشحة للظفر بكأس البطولة، وهذا يؤكد أن العمل والعطاء والتخطيط الذي بدأ منذ سنوات توج دولة قطر بطلاً مميزاً مختلفاً عن كل البطولات. وبهذه المناسبة الرياضية الكبيرة أهنئ شعب قطر الحبيب وألف مبروك تحقيق هذا الانجاز الكبير.. وهي مناسبة لو سمحتم لي أن أقدم تهنئة خاصة الى رجل كلكم تعرفونه جيداً أكثر مني بعطائه واخلاصه لبلده لكي يرتقي بها بمثل هذه الانجازات الى ما يتمناه كل مواطن محب لبلده وهذا الرجل هو سمو الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي للأمير تميم على كل ما يقدمه من دعم لمصلحة وطنه.. دولة الخير قطر ويسعد بها كل الشعب القطري.

وختاماً وكلمة حق يجب أن تقال وهي أن كل مانشاهده ونراه الآن من انجازات ونجاحات على كل الأصعدة خاصة الرياضية في قطر كان وراءها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة وهما الداعمان لأبناء الشعب القطري من الرياضيين وفي كل المجالات وتستاهل قطر وشعبها كل الخير.

