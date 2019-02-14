محلية

أكد أمين سر نادي الهجن مدير بطولة الكويت الدولية الـ 19 لسباقات الهجن ربيح العجمي ان البطولة التي يستضيفها النادي تشهد مستويات لافتة وحضورا مميزا للهجن الخليجية في اشواط السباقات.

وقال العجمي في تصريح للصحافيين عقب ختام منافسات اليوم الرابع التي جرت على مضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي ان معظم اشواط سباقات البطولة اتسمت بالتنافس القوي بين الهجن المشاركة ما أضفى أجواء مميزة لمتابعي السباقات.

وذكر ان جميع ملاك الهجن يتطلعون للسباق الختامي للبطولة والتنافس على السيف الذهبي المقدم من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أهم وأغلى اشواط البطولة مشيدا بتعاون ملاك الهجن المشاركين مع اللجنة المنظمة ما أثمر نجاح السباقات.

وهيمنت الهجن القطرية على منافسات اليوم الرابع الذي شهد اقامة 11 شوطا وخصصت للهجن (الثنايا) للقعدان والابكار ذات الأعمار فوق المتوسطة وكذلك للهجن (الحيل) و(الفحول) وهي الهجن الكبيرة في السن وذلك لمسافة ثماني كيلومترات. وجاء حصاد الهجن القطرية بعد فوز هجنها ( متعبة) و(نوف) لمالكهما خليفة حمد العطية و(سمحون) لمالكه محمد العطية و(العابر) و(كلاسة) و(رحية) و(لوسيل) لمالكها عبدالله العيدة و(الخزعلية) لخليفة عبدالله العطية و(الصاعقة) لمالكه محمد النبات.

وتمكنت الهجن السعودية من الفوز بشوط وحيد عبر الذلول (سعود) لمالكه سعد المري فيما ظفرت هجن عمان بشوط واحد ايضا بعد فوز الذلول (شعشاع) لمالكها مبارك العسكري.

وتختتم البطولة اليوم باقامة اربعة أشواط منها شوطين للفحول علي مسافة 8 كلم، وشوطين للحيل علي المسافة ذاتها. من جهته، اشاد رئيس لجنة العلاقات العامة والاستقبال عبد الله المطيري بالروح الطيبة التي سادت البط ولة والتعاون بين كل اللجان العاملة واشادة الاشقاء والضيوف بالتنظيم والادارة للسباقات وتمني التوفيق والنجاح للهجن المشاركة في المهرجان الختامي اليوم.

