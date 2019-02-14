دفتر أحوال

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب رابع بجروح وكسور فجر أمس اثر حادث تصادم وقع على طريق كبد السريع.

ووفق مصدر أمني أفاد بانه وفور ورود بلاغ فجر أمس لغرفة عمليات الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كبد السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين بان سيارة وشاحنة اصطدمتا ما نتج عنه مصرع 3 أشخاص واصابة رابع كانوا داخل السيارة. تم استدعاء رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي أمر بنقل الجثث الثلاث الى المشرحة، فيما تم اسعاف المصاب إلى مستشفى الفروانية حيث ادخل غرفة العناية المركزة.

رجال المرور استطاعوا تسهيل حركة المرور بعد سحب السيارتين من على الطريق واقتياد قائد الشاحنة واحالته الى المخفر.

