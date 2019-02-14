دفتر أحوال

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة الجنايات بتغريم فنانة كويتية 2000 دينار عن تهمة إرسال المقاطع المخلة بالاداب العامة .

وكانت النيابة العامة في شكوى المحامية أبرار الصالح قد اتهمت الفنانة الكويتية أنها قامت عبر حسابها الشخصي في برنامج الانستغرام بنشر وارسال مقاطع فيديو مخلة بالاداب العامة وحرضت مستخدمي الانستغرام على ارتكاب اعمال الفجور فضلا عن اساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وشهد ضابط من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ان المتهمة قامت بنشر مقاطع في الانستغرام تتضمن الاخلال بالحياء والتحريض على الفسق والفجور وهي ترتدي ملابس ضيقة على انغام الموسيقى تحرك جسدها ويدها بشكل غير متعارف عليه لدى الشعب الكويتي المحافظ على القيم الاسلامية. وفيما انكرت المتهمة ما وجه إليها من اتهام وانها لم تقصد التحريض على الفسق والفجور وان ما نشرته تسويق لفيلم سوف يعرض مستقبلا.

وفيما قضت محكمة الجنايات بتغريم المتهمة 2000 دينار عن تهمة ارسال المقاطع المخلة بالاداب العامة والبراءة لها من بقية الاتهامات ، قررت محكمة الاستئناف ان المتهمة لم تقصد التحريض على الفسق والفجور بيد أن المتهمة قامت بإرسال مقاطع فيديو عددها 9 مخلة بالاداب العامة عبر متابعيها في موقع الانستغرام المتابع للكافة ما يتعين تغريمها مبلغ 2000 دينار وهي التهمة الأشد وتأييد البراءة لها من بقية الاتهامات.

