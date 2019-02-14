دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل و النفاذ وتغريمه 10 الاف دينار لمخالفته قانون الوحدة الوطنية و ازدراء فئة من فئات المجتمع أهالي الجهراء و ذلك بأن وصفهم بـ الهكرة عبر حسابه في تويتر.

وقد اسندت النيابة للمتهم تهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية وازدراء فئة من فئات المجتمع و اساءة استخدام الهاتف. وكانت الشكوى المقدمة من المحامي يوسف المزعل كونه من سكان منطقة الجهراء أكد فيها ان المشكو في حقه قام بازدراء فئة من فئات المجتمع بمخالفة نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19 / 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية وقانون الجزاء والمادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشان إساءة استعمال اجهزة الاتصال الهاتفية و أجهزة التنصت. واضاف المزعل أن المشكو في حقه قام بنشر فيديو في حسابه على مواقع التواصل الالكتروني تحتوي على عبارات من شأنها أن تؤدي إلى تحقير سكان منطقة الجهراء. وأكد أن المشكو في حقه قال في الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي: إن كل مناطق الكويت غرقت إلا منطقة الجهراء لم تغرق يهب يا الهكرة، حيث أساء المشكو في حقه إلى جميع سكان الجهراء و خالف قانون حماية الوحدة الوطنية. واضاف بعد انتشار مقطع الفيديو قام في اليوم الذي يليه بتقديم شكوى إلى النائب العام بصفته أحد ابناء الجهراء كون اللفظ الذي بدر من المشكو في حقه مخالف لقانون حماية الوحدة الوطنية و الاساءة إلى سكان الجهراء. وأكد أن سكان الجهراء مواطنون كويتيون وأن اللفظ الذي صدر من المشكو بحقه ضد سكان الجهراء يخالف القانون. ونوه المحامي إلى ان على المواطنين عدم التطرق إلى المواضيع التي تمس فئة او شريحاً او اشخاصاً في المجتمع و ذلك لتفادي الوقوع في جريمة قد تصل فيها العقوبة الى الحبس 7 سنوات و الغرامة 100 الف دينار ، و أكد المزعل على الجهات المعنية ان تقوم بتوعية المواطنين من مخاطر استخدام برامج التواصل الاجتماعي بشكل خطأ و بيان العقوبات المترتبة على تلك الجرائم.

