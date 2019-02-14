دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ايضاحا لمقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول صعود قائد مركبة على الرصيف وتجاوزه للإشارة الحمراء في التقاطع بين منطقة «العدان وصباح السالم» ما تسبب في اصطدامه بمركبة تقودها سيدة وانقلابها واصابتها بكسر في يدها.. وان الجهات الامنية بدأت تحقيقاً فورياً مع المتسبب بالحادث بعد ان قام بتسليم نفسه الى مخفر المنطقة، وجار تسجيل قضية تصادم ثنائي وانقلاب. واضافت الادارة ان المتسبب بالحادث اوضح خلال التحقيقات ان سبب قيادته لمركبته بهذه الطريقة هو حدوث عطل مفاجئ في الفرامل «المكابح» ما ترتب عليه صعوده على الرصيف وتجاوز الاشارة الحمراء. واختتمت الادارة انه تم حجز المتهم واحالة المركبة للفحص الفني للتأكد من صحة اقواله.

